Catechesi cittadine per giovani e adulti alla Madonna del Carmine

Un'occasione importante per meditare, riflettere e formarsi nel periodo "forte" della Quaresima. Si tratta di una serie d'incontri che si terranno ogni mercoledì a partire da domani 1 marzo, sempre nel Santuario della Madonna del Carmine a Trani. Un punto di riferimento e d'incontro per tutti i cittadini, ogni settimana con un sacerdote pronto a parlare ma anche ad "ascoltare". La serie d'incontri riprende le parole, nel titolo della serie di eventi, rivolte dal Signore a San Francesco:"Va' e ripara la mia casa". Un modo per ricostruire lo spirito interiore di ciascun cristiano, che al di là del contesto quaresimale, vive insieme agli altri un periodo storico di contraddizioni, incertezze e mancanza di pace ( vedi il riferimento all'attuale crisi internazionale). Il primo incontro sarà tenuto da padre Roberto Palmisano, alle ore 20 e sarà intitolato "Ripara il mio cuore".