Il presepe della Madonna di Fatima lancia un messaggio di Pace

È un presepe che punta tutto su di un grande messaggio di Pace, visti i tempi che stiamo vivendo (conflitto Russia - Ucraina ), quello realizzato quest'anno nel Santuario della Madonna di Fatima di Trani. Oltre alla classica scena della natività ecco ai lati due pannelli con immagini contrapposte e parole molto chiare. A destra una raffigurazione grigia e cupa, tipica dello scenario di guerra ed accanto le parole che richiamano l'attenzione sui bambini relegati nei campi dei rifugiati, a causa dei conflitti. Un frutto abominevole della guerra che mette in primo piano una specifica categoria di vittime: bambini che soffrono fame e freddo e che vedono negato il diritto al gioco e all'istruzione.Sull'altro pannello, a sinistra, un'immagine di speranza: un campo fiorito, con il supporto dei colori che si contrappongono all'altra effige, quella cupa. Qui la Speranza di arrivare a vivere in pace e quindi il ritorno alla normalità è dettata dalla condizione suggerita dal messaggio annesso: solo facendo prevalere il potere dell'Amore, sull'amore per il potere, il mondo potrà raggiungere la Pace. Un messaggio molto semplice e chiaro che il Rettore del Santuario, p. Carlo Diaferia, con i suoi confratelli Padri Rogazionisti hanno voluto trasmettere ai fedeli ed ai visitatori del Santuario, in questo Natale 2022. Un auspicio di Pace e di Amore.