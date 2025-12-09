Trani ha celebrato Santa Barbara al Santuario della Madonna di Fatima

Il 4 dicembre 2025 si è svolta, presso il Santuario della Madonna di Fatima di Trani, la solenne celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona dell'Arma del Genio. Una ricorrenza molto sentita dai militari,e da tutti coloro che quotidianamente operano nel settore della sicurezza, della prevenzione e nella protezione civile e da tutti i Soci della locale sezione A.N.G.E.T..Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e alcuni rappresentanti dell'Arma del Genio che, con la loro presenza, hanno voluto rendere omaggio alla Santa Protettrice. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dei soci che ci hanno preceduti nel Regno dei Cieli. A seguire con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Padre Sabino Maldera, Parroco del Santuario, durante la quale è stato ricordato il valore simbolico di Santa Barbara : esempio di coraggio, dedizione e fede incontrollabile, virtù che da sempre ispirano i militari del Genio nelle loro attività operative e umanitarie. Nel corso della celebrazione, la Dott. ssa Irene Cornacchia, in rappresentanza dell' Amministrazione Comunale di Trani, ha espresso parole di gratitudine verso gli uomini e le donne del Genio, impegnati in Italia e all'estero in compiti fondamentali quali lo sminamento e la gestione delle emergenze. A seguire, prima di sciogliere l'assemblea, il Vice Presidente Francesco Chiarelli, ha recitato la preghiera a Santa Barbara.Il Presidente Cav. Leonardo Leonetti ha ringraziato il Parroco per l'ospitalità e le le autorità civili, militari le Associazioni d' Arma e l' A.N.C.R.I. BAT (Associazione Nazionale insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana) per aver condiviso questa giornata. La ricorrenza ha rappresentato un momento di unione e memoria