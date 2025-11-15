Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione

Social Video 3 minuti Lions Club Trani: diabete tra tecnologia e prevenzione.Convegno Michele Straniero

Nell'elegante cornice di, venerdìsi è svolto l'evento promosso dal, in collaborazione con, in occasione della. L'iniziativa, patrocinata dal, presente nella persona delleha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i presenti sul diabete, sulle nuove frontiere della ricerca e sulle strategie di prevenzione e trattamento.Tra i relatori sono intervenuti, presidente del Lions Club Trani;, presidente AILD;, CEO di, coordinatore distrettuale per il diabete;, consigliere nazionale AILD;, governatore distrettuale Lions; ed, PDG Lions.La serata è iniziata con unoaperto a tutta la popolazione, comprendente un check-up glicemico e un questionario sullo stile di vita. Un'attività molto partecipata che ha permesso di intercettare eventuali fattori di rischio e di promuovere un dialogo diretto tra cittadini ed esperti.Uno dei momenti cardini dell'incontro è stata senz'altro la presentazione dell', sviluppata da: uno strumento innovativo pensato pernella gestione e nella prevenzione delle malattie metaboliche e, allo stesso tempo,nella cura quotidiana, grazie a funzioni di monitoraggio, educazione e personalizzazione del percorso di salute.Il Gianni Franco ci racconta del diabete descrivendolo così: «La chiamano la malattia silenziosa, agisce nell'ombra e l'opinione pubblica non è consapevole. Noi dei Lions cerchiamo di diffondere questa consapevolezza della patologia e di ciò che può causare. Necessario sviluppare nuovi strumenti di ausilio alle persone». A riprendere le parole del Dottor Franco sono quelle del: «La prevenzione è fondamentale. Ci stiamo adoperando per rendere lo screening un qualcosa di permanente. Abbiamo investito in un'app che permetta a tutti i Lions Club d'Italia di arrivare ad una definizione di prevenzione giornaliera». Dell'app ne parla invece: «L'applicazione è disponibile sul cellulare e può essere consultata ogni giorno, serve per sviluppare sane abitudini che permettano di prevenire o gestire bene il diabete».Un evento capace di unire divulgazione, prevenzione e innovazione, ribadendo l'importanza di informare la comunità e offrire strumenti concreti per affrontare una patologia in costante crescita. Trani ha così celebrato la Giornata Mondiale del Diabete con un messaggio chiaro: conoscere la malattia significa imparare a prevenirla e gestirla meglio. A rimarcare l'importanza della giornata è stata l'illuminazione, con una luce blu, del bassorilievo rappresentativo degli statuti marittimi situato in Piazza Quercia.