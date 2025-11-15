Lions Trani: tra diabete e tecnologie di supporto e prevenzione. <span>Foto Michele Straniero</span>
Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione

Lions, AILD e Dally Therapeutics affrontano il tema e lanciano l’app “Dally”

Trani - sabato 15 novembre 2025 6.05
Nell'elegante cornice di Palazzo San Giorgio, venerdì 14 novembre, si è svolto l'evento promosso dal Lions Club Ordinamenta Maris Trani, in collaborazione con AILD – Associazione Italiana Lions per il Diabete e Dally Therapeutics, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trani, presente nella persona delle Dott.ssa Lucia De Mari, Assessore alla Cultura, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i presenti sul diabete, sulle nuove frontiere della ricerca e sulle strategie di prevenzione e trattamento.

Tra i relatori sono intervenuti Gianni Franco, presidente del Lions Club Trani; Mauro Andretta, presidente AILD; Andrea Balestra, CEO di Dally Therapeutics; Antonio Caretto, coordinatore distrettuale per il diabete; Alessandro Mastrorilli, consigliere nazionale AILD; Girolamo Tortorelli, governatore distrettuale Lions; ed Elio Loiodice, PDG Lions.
La serata è iniziata con uno screening gratuito aperto a tutta la popolazione, comprendente un check-up glicemico e un questionario sullo stile di vita. Un'attività molto partecipata che ha permesso di intercettare eventuali fattori di rischio e di promuovere un dialogo diretto tra cittadini ed esperti.

Uno dei momenti cardini dell'incontro è stata senz'altro la presentazione dell'app "Dally", sviluppata da Dally Therapeutics: uno strumento innovativo pensato per supportare i professionisti sanitari nella gestione e nella prevenzione delle malattie metaboliche e, allo stesso tempo, accompagnare le persone nella cura quotidiana, grazie a funzioni di monitoraggio, educazione e personalizzazione del percorso di salute.

Il Gianni Franco ci racconta del diabete descrivendolo così: «La chiamano la malattia silenziosa, agisce nell'ombra e l'opinione pubblica non è consapevole. Noi dei Lions cerchiamo di diffondere questa consapevolezza della patologia e di ciò che può causare. Necessario sviluppare nuovi strumenti di ausilio alle persone». A riprendere le parole del Dottor Franco sono quelle del presidente AILD Andretta: «La prevenzione è fondamentale. Ci stiamo adoperando per rendere lo screening un qualcosa di permanente. Abbiamo investito in un'app che permetta a tutti i Lions Club d'Italia di arrivare ad una definizione di prevenzione giornaliera». Dell'app ne parla invece Andrea Balestra: «L'applicazione è disponibile sul cellulare e può essere consultata ogni giorno, serve per sviluppare sane abitudini che permettano di prevenire o gestire bene il diabete».

Un evento capace di unire divulgazione, prevenzione e innovazione, ribadendo l'importanza di informare la comunità e offrire strumenti concreti per affrontare una patologia in costante crescita. Trani ha così celebrato la Giornata Mondiale del Diabete con un messaggio chiaro: conoscere la malattia significa imparare a prevenirla e gestirla meglio. A rimarcare l'importanza della giornata è stata l'illuminazione, con una luce blu, del bassorilievo rappresentativo degli statuti marittimi situato in Piazza Quercia.
