"Zaino Sospeso", a Trani la solidarietà per la scuola

Il Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, grazie all'impegno della socia Gigia Bevilacqua, partecipa al service multi distrettuale, un'iniziativa volta a fornire materiale scolastico ai bambini bisognosi della nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di garantire che ogni bambino abbia accesso ai materiali scolastici necessari per raggiungere il loro pieno potenziale, indipendentemente dalla loro situazione economica.Il Lions Club Trani raccoglierà donazioni di materiale scolastico, come zaini, quaderni, penne e matite, ecc. e li distribuirà ai bambini bisognosi della nostra comunità tramite i dirigenti scolastici e le parrocchie. Se desidera supportare il servizio, ci si potrà rivolgere, per donare materiale scolastico, ad una delle cartolibrerie di Trani aderenti, a Trani sono quattro, info sulla pagina social del sodalizio:Il Lions Club Trani ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno supportare il nostro servizio: "Insieme, possiamo fare la differenza nella vita dei bambini bisognosi della nostra comunità". Il Presidente Lions Club Ordinamenta Maris Trani, Gianni Franco.