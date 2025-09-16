Lions Club Trani, iniziativa Foto credits" />
Lions Club Trani, iniziativa "Zaino Sospeso". Foto credits
Associazioni

"Zaino Sospeso", a Trani la solidarietà per la scuola

L'iniziativa del Lions Club Trani Ordinamenta Maris per raccogliere materiale didattico. Quattro le cartolibrerie aderenti per le donazioni

Trani - martedì 16 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, grazie all'impegno della socia Gigia Bevilacqua, partecipa al service multi distrettuale Zaino Sospeso, un'iniziativa volta a fornire materiale scolastico ai bambini bisognosi della nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di garantire che ogni bambino abbia accesso ai materiali scolastici necessari per raggiungere il loro pieno potenziale, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Il Lions Club Trani raccoglierà donazioni di materiale scolastico, come zaini, quaderni, penne e matite, ecc. e li distribuirà ai bambini bisognosi della nostra comunità tramite i dirigenti scolastici e le parrocchie. Se desidera supportare il servizio, ci si potrà rivolgere, per donare materiale scolastico, ad una delle cartolibrerie di Trani aderenti, a Trani sono quattro, info sulla pagina social del sodalizio:
https://www.facebook.com/LionsClubTraniOrdinamentaMaris

Il Lions Club Trani ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno supportare il nostro servizio: "Insieme, possiamo fare la differenza nella vita dei bambini bisognosi della nostra comunità". Il Presidente Lions Club Ordinamenta Maris Trani, Gianni Franco.
"Zaino Sospeso", Lions Trani
  • Lions
Altri contenuti a tema
Visita gratuita audiometrica gratuita alla cittadinanza Iniziative e promozioni Visita gratuita audiometrica gratuita alla cittadinanza L'iniziativa di Lions domenica in via Cavour/piazza della Repubblica
Lions Club Trani organizza domenica 13 ottobre una nuova raccolta sangue Solidarietà Lions Club Trani organizza domenica 13 ottobre una nuova raccolta sangue Si replica l'operazione solidale dopo il successo sortito a luglio
Successo per l'iniziativa per la prevenzione dell'osteoporosi lanciata da Lions Club Trani Successo per l'iniziativa per la prevenzione dell'osteoporosi lanciata da Lions Club Trani Screening gratuiti sono stati effettuati dal dottor Antonello Trotta
"Un poster per la pace": domani la premiazione nella scuola Baldassarre Scuola e Lavoro "Un poster per la pace": domani la premiazione nella scuola Baldassarre Oltre 100 alunni hanno partecipato al concorso organizzato dal Lions Club Ordinatamenta Maris
"Wonderful Puglia!" : tornati a casa dopo il campo a Trani i 14 giovani del programma Campi e Scambi Giovanili (Yce) dei Lions Club Eventi e cultura "Wonderful Puglia!" : tornati a casa dopo il campo a Trani i 14 giovani del programma Campi e Scambi Giovanili (Yce) dei Lions Club Con questo progetto 26 ragazzi pugliesi sono invece partiti per varie destinazioni intercontinentali. 
"Quando la dislessia entra in classe": il nuovo percorso del Lions club "Quando la dislessia entra in classe": il nuovo percorso del Lions club Un'opportunità in più per genitori ed insegnanti
Integrazione tra i popoli, ecco il Natale del Lions Club Eventi e cultura Integrazione tra i popoli, ecco il Natale del Lions Club Iniziativa organizzata con la scuola Petronelli nella sede della Croce Rossa
Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
15 settembre 2025 Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
15 settembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
24
Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
15 settembre 2025 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum "
15 settembre 2025 Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum"
La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day
15 settembre 2025 La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day
"Tuttanaltrastoria ": nasce la prima social community del basket pugliese
15 settembre 2025 "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese
Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
15 settembre 2025 Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
Odori nauseabondi a Trani
15 settembre 2025 Odori nauseabondi a Trani
Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
15 settembre 2025 Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.