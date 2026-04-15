Il Lions Club Trani presenta “Trani Federiciana”: tra storia, rievocazione e solidarietà sulle orme di Federico II

Sarà un tuffo nel passato, tra cultura, tradizione e impegno sociale, l'evento ", in programmapresso Palazzo Beltrani, nel cuore di Trani, con prosecuzione della serata al ristorante Re Artù.L'iniziativa è promossa dalin collaborazione con l'e si propone di celebrare la figura dell'imperatore Federico II di Svevia, noto come "Stupor Mundi". Ad aprire l'evento sarà un convegno a ingresso libero, impreziosito dalla presenza della storica dell'arte Margherita Pasquale, che guiderà il pubblico alla scoperta del tema "Il castello di Trani", offrendo uno sguardo approfondito su uno dei simboli più affascinanti della città.A seguire, la serata proseguirà con una suggestiva cena medievale di beneficenza presso il ristorante Re Artù, arricchita da rievocazioni e atmosfere d'epoca grazie al contributo dell'Associazione Trani Tradizioni. Un momento conviviale che unisce gusto, spettacolo e solidarietà.Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al Progetto Serena, finalizzato all'addestramento di un cane da allerta diabetica, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato, considerato il numero limitato di posti disponibili. Un evento che unisce storia e comunità, cultura e beneficenza, nel segno di una tradizione che continua a vivere e a generare valore per il territorio.tl@