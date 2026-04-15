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Il Lions Club Trani presenta “Trani Federiciana”: tra storia, rievocazione e solidarietà sulle orme di Federico II
Un viaggio nello “Stupor Mundi” tra convegno, atmosfera medievale e cena benefica a sostegno del Progetto Serena
Trani - mercoledì 15 aprile 2026
Sarà un tuffo nel passato, tra cultura, tradizione e impegno sociale, l'evento "Trani Federiciana: il Segno dello Stupor Mundi, tra castello, rievocazione e convivio medievale", in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Beltrani, nel cuore di Trani, con prosecuzione della serata al ristorante Re Artù.
L'iniziativa è promossa dal Lions Club Trani in collaborazione con l'Associazione Culturale Trani Tradizioni e si propone di celebrare la figura dell'imperatore Federico II di Svevia, noto come "Stupor Mundi". Ad aprire l'evento sarà un convegno a ingresso libero, impreziosito dalla presenza della storica dell'arte Margherita Pasquale, che guiderà il pubblico alla scoperta del tema "Il castello di Trani", offrendo uno sguardo approfondito su uno dei simboli più affascinanti della città.
A seguire, la serata proseguirà con una suggestiva cena medievale di beneficenza presso il ristorante Re Artù, arricchita da rievocazioni e atmosfere d'epoca grazie al contributo dell'Associazione Trani Tradizioni. Un momento conviviale che unisce gusto, spettacolo e solidarietà.
Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al Progetto Serena, finalizzato all'addestramento di un cane da allerta diabetica, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato, considerato il numero limitato di posti disponibili. Un evento che unisce storia e comunità, cultura e beneficenza, nel segno di una tradizione che continua a vivere e a generare valore per il territorio.
tl@
L'iniziativa è promossa dal Lions Club Trani in collaborazione con l'Associazione Culturale Trani Tradizioni e si propone di celebrare la figura dell'imperatore Federico II di Svevia, noto come "Stupor Mundi". Ad aprire l'evento sarà un convegno a ingresso libero, impreziosito dalla presenza della storica dell'arte Margherita Pasquale, che guiderà il pubblico alla scoperta del tema "Il castello di Trani", offrendo uno sguardo approfondito su uno dei simboli più affascinanti della città.
A seguire, la serata proseguirà con una suggestiva cena medievale di beneficenza presso il ristorante Re Artù, arricchita da rievocazioni e atmosfere d'epoca grazie al contributo dell'Associazione Trani Tradizioni. Un momento conviviale che unisce gusto, spettacolo e solidarietà.
Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al Progetto Serena, finalizzato all'addestramento di un cane da allerta diabetica, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato, considerato il numero limitato di posti disponibili. Un evento che unisce storia e comunità, cultura e beneficenza, nel segno di una tradizione che continua a vivere e a generare valore per il territorio.
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