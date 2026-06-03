prof.Giuseppe De Simone
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Giuseppe De Simone: "Solidarietà a Mercorio. Contro di me ostilità perché denuncio le anomalie"

L'ex Assessore analizza la campagna elettorale tra attacchi web e veti sulla sua candidatura: "Eletto o no, continuerò la mia battaglia per la legalità a Trani"

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 11.35 Comunicato Stampa
L'ex Assessore analizza la campagna elettorale tra attacchi web e veti sulla sua candidatura: "Eletto o no, continuerò la mia battaglia per la legalità a Trani"
In un intervento denso e dalle forti sfumature personali, il Prof. Giuseppe De Simone, già Consigliere Comunale ed Assessore di Trani, traccia un bilancio dell'attuale campagna elettorale, muovendosi tra la solidarietà civile e l'analisi del voto. De Simone esprime innanzitutto piena vicinanza alla candidata Angela Mercorio per i gravi attacchi digitali subiti via social — condannando il fenomeno dei "leoni da tastiera" —, ma coglie l'occasione per ricordarle la natura complessa dei patti politici, che richiedono coerenza e valori condivisi. Il Professore analizza poi le resistenze e i "fastidi" scatenati dalla sua stessa ricandidatura nelle file del centrodestra: un'ostilità che De Simone attribuisce non all'età, ma al disagio provocato dalle sue storiche e incessanti denunce di irregolarità amministrative. La nota si chiude con la promessa di non fare passi indietro sui temi della trasparenza e con un rinnovato appello al voto consapevole a sostegno di Angelo Guarriello Sindaco.
  • IL TESTO DELLA NOTA STAMPA

"Alcune considerazioni sulla attuale campagna elettorale. È giusto riconoscere alla vostra testata il merito d aver stigmatizzato i gravi attacchi digitali rivolti ad Angela Mercorio. Non frequento i social media da quando ho compreso che, purtroppo, in quel contesto si può arrivare a ogni forma di offesa, angheria e sopruso verbale, senza che ai vili "leoni da tastiera" conseguano, nella maggior parte dei casi, adeguate responsabilità civili o penali. E Dio solo sa quante contumelie siano state impunemente rivolte nei miei confronti, così come nei confronti di tanti cittadini inermi e indifesi. Dico però ad Angela Mercorio che i patti federativi si costruiscono e si consolidano all'interno di gruppi politici che condividono programmi, valori e scelte comuni e che non modificano le proprie posizioni amministrative in base alla convenienza del momento o al principio del più forte.

La passione per il bene comune e l'impegno civico non risentono del trascorrere del tempo, che pure agisce inesorabilmente su ciascuno di noi. Per questo motivo, alla mia età, ho ritenuto di mettere ancora una volta, con immutato entusiasmo e rinnovato slancio, la mia modesta persona e l'esperienza maturata nel corso degli anni a disposizione della comunità nella quale vivo e opero. Eppure, ho avvertito contrarietà e fastidio da parte di alcuni, che hanno accolto con sfavore la mia candidatura, adducendo motivazioni banali e risibili. Forse, però, la verità è più profonda e risiede nel disagio che posso aver suscitato con le numerose segnalazioni e denunce di fatti e situazioni che, per senso di giustizia e dovere civico, mi sono apparse anomale o irregolari. Ciò ha alimentato nei miei confronti atteggiamenti di astiosa contrarietà e una presenza politica talvolta mal tollerata. Non posso quindi escludere che qualche voto mancante possa essere il frutto amaro di questa ostilità.

Non so ancora se sarò eletto. So però con certezza che, dentro o fuori il Consiglio Comunale e sempre con il cuore a destra, continuerò senza tregua e senza timore il mio impegno per la legalità, la trasparenza amministrativa e il bene comune della nostra Città. Il mio appello è rivolto a tutti i tranesi: scegliete il prossimo Sindaco con consapevolezza, senza pregiudizi di sorta e con la piena cognizione di chi saranno gli uomini e le donne che lo affiancheranno. Accanto ad Angelo Guarriello ci sono e ci saranno sempre tante persone perbene, pronte a sostenerlo e ad aiutarlo nell'interesse esclusivo della nostra comunità." Trani, 03/06/2026 - Prof. Giuseppe De Simone Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani"

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