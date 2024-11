Apulian Runway Experience: la settimana della moda si chiude domani a Trani

A Palazzo Beltrani l'evento conclusivo dell'Apulian Runway Experience

Sarà, nella cornice dell'elegantela tappa conclusiva del prestigioso evento, dedicato alla moda e all'artigianato. Un'iniziativa innovativa, che spazia dallaalle(focus dell'appuntamento tenutosi ail): realizzata da CNA Puglia con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, la manifestazione si avvale della professionalità di realtà con un consolidato know-how nel settore della moda e degli eventi.La sfilata-evento in programma aconcluderà la Settimana della Moda pugliese, dopo il successo delle tappe aPer l'occasione, la cornice di Palazzo Beltrani sarà allestita per ospitare allel'incontro dei brand presenti con una, provenienti principalmente da, e poi, dalle, la sfilata. A queste ultime parteciperanno, con sette abiti ciascuno,Nel dettaglio:«Abbiamo intenzione di dimostrare che, non solo attrazioni turistiche quindi, ma anche piccole e medie imprese pronte per i mercati internazionali. Per questo siamo felicissimi di poter ospitare una nutrita delegazione di buyer e giornalisti stranieri che sono con noi in questi 5 giorni, alla quale offriremo il meglio che la nostra Regione ha da offrire» ha spiegato, presidente CNA Puglia.sono stati i tre elementi chiave che hanno caratterizzato la quarta edizione di. La manifestazione è stata inserita nel programma della seconda edizione dell'Apulian Runway Experience per creare un suggestivo legame tra la moda classica e gli scenari diDopo un talk chiamato "", durante cui si è parlato di tradizioni, identità dei marchi e nuove sfide legate all'intelligenza artificiale, il 10 novembre hanno sfilato in passerella i brand pugliesi Cleric, la bottega, Frandrè, Gaudiomonte Couture, Gianni Calignano e Rossorame.Indiscusse protagoniste della serata sono state le tute+, prodotte daun'azienda di Fasano che ha portato in orbita la tecnologia made in Puglia, vincendo anche l'edizione 2024 del Compasso d'Oro.In tal senso l'ARE è stata una vetrina per parlare di moda del futuro presentando questo inedito progetto: Pilot+ non è solo una tuta, ma è un vero assistente tecnologico che accompagna il pilota grazie all'elevato comfort e al monitoraggio costante dei vitali, con l'integrazione anche dell'intelligenza artificiale.«Da qualche anno stiamo lavorando assiduamente per valorizzazione ilnel settore manifatturiero del tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero, dell'artigianato e del design - è stato il commento dell'assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia-Due le strade tracciate: sostenendo le nostre piccole e medie imprese e aiutandole a sbarcare sui mercati internazionali – da qui la nostra partecipazione alla Milano Fashion Week, e l'incoming di aziende giapponesi e canadesi durante l'evento "Puglia Land of Fashion" durante la Fiera del Levante; fornendo strumenti e misure regionali utili per innovare, investire sulle competenze che questo settore ha bisogno di aggiornare continuamente per essere al passo coi tempi».Peculiarità dell'evento, oltre alla, è la capacità di creare unatra aziende e compratori, per rispondere alle esigenze del mercato.L'obiettivo dell'è infatti il, accomunati da un fattore: la, tratto distintivo della moda "". Una dimostrazione forte e chiara di come la Regione abbia un proprioe in grado di rappresentare una«L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si pone l'obiettivo di far conoscere l'artigianato pugliese nel mondo» dichiara, presidente di, che ha organizzato l'evento assieme a e La Ditta Aps, 4Season Events, Altavoce e Spazio Art d'Or. Il progetto gode anche del patrocinio della Regione Puglia, dell'ITS Academy per la moda Mi.Ti., di ADI Associazione per il disegno industriale Puglia e Basilicata, del Comune di Martina Franca, delle Camere di Commercio di Bari e di Brindisi-Taranto e della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.«Questa manifestazione – ha aggiunto, Direttore ITS Academy Mi.Ti. Moda - è la dimostrazione che in Puglia esiste un tessuto produttivo, creativo, imprenditoriale, vivo, capace di produrre qualità e di stare sui mercati internazionali senza nulla da invidiare agli altri territori. Per questo la formazione dei tecnici è un investimento strategico sia per quanto riguarda lo stesso futuro delle imprese ma anche per lo sviluppo del territorio».Sono già presenti i presupposti per la prossima edizione, in cui si punterà sullaattraverso l'incontro con altre forme artistiche come il, ile laè il risultato della collaborazione tra CNA Puglia e La Ditta aps, 4Season Events, Altavoce e Spazio Art d'Or, le cui esperienze nell'organizzazione di questo tipo di manifestazioni sono state messe a sistema. L'evento ha il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, dell'ITS Academy per la moda Mi.Ti., del Comune di Martina Franca e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Inoltre hanno dato il loro patrocinio la Camera di Commercio di Bari e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.