Nugnes, presentata ieri la speciale edition A٠Trani in collaborazione con Alpha Studio

Un connubio tra moda e arte ieri, a Nugnes, la boutique punto di riferimento del fashion e dell'eleganza a Trani che ieri, insieme ad Alpha Studio, prestigioso marchio toscano specializzato in maglieria, ha presentato l'esclusiva special edition A٠Trani. Si tratta di un progetto creativo che interpreta la tradizione di due terre: la Toscana e la Puglia. Da questo incontro nascono una maglia e un profumo, illustrati presso la boutique Nugnes a Trani in Corso Vittorio Emanuele 189.La collezione A٠Trani genera dalla sinergia tra la tradizione, la conoscenza della grande storia della moda e delle sue tendenze da parte di Nugnes e la rinomata azienda di maglieria toscana Alpha Studio, che da oltre 35 anni si distingue per la qualità dei suoi materiali pregiati e per la cura dei dettagli. Questa collaborazione celebra il meglio del Made in Italy, valorizzando artigianalità e design contemporaneo attraverso un progetto creativo che richiama valori condivisi di inclusività e qualità senza tempo.L'evento di ieri è stata occasione per scoprire la nuova collezione e immergersi in un'esperienza di stile unica dove si sono incontrati creatività, installazioni artistiche e musica dal vivo. A raccontarla storia di A٠Trani c'era un'installazione artistica site-specific.