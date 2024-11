L’associazione Parrucchieri in scena presenta l’evento di beneficenza “Trani Hair Festival”

Si terrà il prossimo 1 dicembre nell'auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San magno di Trani alle ore 19.30 la prima edizione del "Trani Hair Festival". L'iniziativa, organizzata dall'associazione "Parrucchieri in scena", ha finalità benefiche. I proventi della serata, infatti, saranno devoluti alle famiglie dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico."Molti di loro - spiega il presidente Mauro Rigante - hanno difficoltà ad accedere alle terapie. Per questo la nostra sfilata darà loro un aiuto concreto". L'evento, infatti, ha ottenuto il patrocinio del progetto Trani Autism Friendly. In questi giorni una prima raccolta fondi è già partita all'interno dei saloni di bellezza e continuerà proprio durante l'evento.Si tratta, infatti, di una sfilata di beneficenza per l'inclusione che vedrà la partecipazione di 14 saloni di parrucchieri che hanno aderito a questa nobile causa. I professionisti realizzeranno una serie di look e stili, dando vita a spettacolari acconciature uomo-donna, celebrando la bellezza in tutte le sue forme attraverso gli stili urban, elegante e sportivo. Le parole chiave della serata saranno creatività e solidarietà.La madrina dell'evento sarà Elena Brulli, presidente dell'associazione Forme. Tra le realtà che vi collaboreranno ci sarà anche la cooperativa sociale "Gli Aquiloni". Sul palco sfileranno anche i carabinieri di Trani, guidati dal colonnello Massimiliano Galasso, e sono previste le esibizioni dei seguenti artisti: Stefano Scarpa (uomo bandiera), Angela Bini (cantante), Mariachiara Barracchia (cantante). Saranno presenti anche il Nono reggimento Fanteria di Trani, la Guardia di Finanza, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre alle autorità comunali e regionali