Moda sostenibile e socialità a Trani: arriva lo “Swap Party” di Legambiente

Evento dedicato allo scambio e al riuso consapevole di capi d’abbigliamento

Trani - martedì 17 febbraio 2026
Sabato 21 febbraio, dalle ore 10:00 alle 12:00, la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" si trasformerà in un polo di sostenibilità applicata. Presso la Sala Lab, il circolo Legambiente Trani presenta il quinto appuntamento dello "Spritz4change", la rassegna di aperitivi scientifici e culturali nata per formare e attivare la cittadinanza su temi sociali e ambientali. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto Galattica presso il nodo Trani.

Il cuore della mattinata sarà lo Swap Party, un evento dedicato allo scambio e al riuso consapevole di capi d'abbigliamento. L'obiettivo è duplice: offrire un'occasione di socialità e, contemporaneamente, innescare una riflessione profonda sull'impatto ambientale del fast fashion. I partecipanti potranno rinnovare il proprio guardaroba in modo etico, scoprendo che "nuovo" non deve necessariamente significare "appena prodotto".

Per garantire la qualità dell'esperienza, l'organizzazione ha previsto poche ma fondamentali regole:
Qualità: Porta solo capi puliti, igienizzati e in ottimo stato (senza macchie o difetti).
Quantità: Minimo 1 capo, massimo 10 capi.

I Ticket: Per ogni capo consegnato riceverai 1 ticket, che potrai usare per "acquistare" un nuovo articolo.
Shopper: Ricorda di portare con te una borsa riutilizzabile per i tuoi nuovi tesori.
Socialità: Dopo lo scambio, ti aspettiamo nell'angolo aperitivo per conoscerci e confrontarci.

La partecipazione è gratuita e garantita solo a chi si registrerà tramite il seguente form: https://forms.gle/i3sRum6voS5a5Jz7A.
