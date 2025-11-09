Eventi e cultura
La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
L'Apulian Runway Experience illumina l'iconico Monastero con l'eccellenza manifatturiera. Il lusso autentico degli artigiani pugliesi conquista buyer e stampa internazionale
Trani - domenica 9 novembre 2025 8.11
La terza edizione dell'Apulian Runway Experience (ARE) ha toccato la sua tappa più suggestiva illuminando l'iconico Monastero di Colonna a Trani. L'evento, promosso e organizzato da CNA Puglia e La Ditta aps con il sostegno della Regione Puglia, si conferma una piattaforma internazionale capace di trasformare la creatività, l'artigianato e il design locale in visibilità globale e sviluppo economico. La serata del 7 novembre è stata dedicata alla sfilata di brand di alta sartoria, accessori e gioielleria, tra cui Fany Moda, Gruppo Stile De Virgilio, Laura Lippolis, Mariangela D'Ambrosio e Sara Sfregola, con l'organizzazione curata da 4 Seasons Eventi. L'appuntamento, itinerante tra Bari, Martina Franca, Trani e Lecce, riunisce complessivamente 35 brand ed è stato preceduto dal debutto del Creative Economy Forum (CEF), segnando un salto di qualità nell'agenda creativa pugliese.
Il Territorio come Vetrina Globale
Il patron dell'evento e Presidente CNA Puglia, Daniele Del Genio, ha ribadito la strategia dietro la scelta di location storiche come il Monastero di Colonna: "Noi abbiamo sotto gli occhi quotidianamente questo tipo di bellezze, magari addirittura può sembrarci scontato, ma gli occhi di chi non li ha mai visti, queste sono meraviglie che non si trovano ovunque," ha spiegato Del Genio. "Impegnare questo tipo di location, di strutture, per noi vuol dire valorizzare e fare marketing del nostro territorio, valorizzando proprio le particolarità storiche, culturali che noi abbiamo." Del Genio ha enfatizzato come ARE sia una "piattaforma multidimensionale, multisettoriale," che coinvolge non solo i brand di moda ma anche truccatori, parrucchieri, videomaker e fotografi: tutte maestranze messe a lavoro per l'evento. "Vogliamo offrire una piattaforma multidimensionale capace di mettere le nostre eccellenze in dialogo diretto con il mondo," ha aggiunto. "Le mani degli artigiani pugliesi trasformano le materie prime in oggetti preziosi e unici. Con il Creative Economy Forum e il premio Mandela faremo un ulteriore salto di qualità."
L'Autenticità Pugliese: Il Nuovo Lusso Globale
La visione internazionale dell'evento è stata offerta dal fashion director e ambassador di ARE, Taiwo Meghoma, che ha saputo incorniciare il valore del Made in Puglia nel contesto del mercato del lusso: "Il lusso sta tornando all'autenticità. In Puglia questo è sempre stato il modo di essere," ha commentato Meghoma. "Il mio ruolo è portare queste storie davanti ai pubblici globali che sanno riconoscere il valore di ciò che è vero, fatto bene e fatto a mano. Il vero lusso è quando c'è la storia e lo storytelling dell'artigianale e delle loro famiglie, ed è anche un modo per distinguerli nel mercato globale." Questa prospettiva era già stata sostenuta, in una recente intervista, anche da Francesca Zampano, dirigente della Sezione Promozione del Commercio della Regione Puglia: "Il settore TAC (Tessile, Abbigliamento e Calzature) resta uno dei pilastri dell'economia regionale. Iniziative come ARE, dove autenticità e dimensione internazionale si incontrano, sono fondamentali per continuare a crescere."
Il Valore Sociale ed Economico dell'Artigianato
Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda, ha evidenziato l'impatto cruciale di eventi come ARE per il sistema Italia: "Questi appuntamenti hanno un impatto importantissimo, soprattutto ribadiscono come il settore moda sia un settore radicato sui territori e rappresenta un valore economico e sociale," ha dichiarato Franceschini. "CNA esprime attraverso CNA Federmoda il valore dell'artigianato, della piccola impresa, della moda italiana, che è la vera essenza del Made in Italy. L'artigianato avrà comunque sempre il suo futuro e sarà sempre il tassello per sostenere il sistema economico del nostro Paese."
Un Inno al Territorio e alla Creatività
La serata al Monastero di Colonna ha simboleggiato la fusione perfetta tra storia e futuro. L'Apulian Runway Experience non è solo una rassegna di moda; è una dichiarazione programmatica sulla forza economica della creatività pugliese. Queste iniziative si rivelano essenziali non solo per mostrare al mondo l'eccellenza manifatturiera degli artigiani, ma anche per magnificare l'unicità dei territori che ne sono sede, trasformando le location storiche in passerelle internazionali e in motori di sviluppo. ARE è la dimostrazione che l'autenticità e il "fatto a mano" pugliese hanno una storia da raccontare e un futuro globale da conquistare.
