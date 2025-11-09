18 foto La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani

Trani l'Apulian Runway Experience (ARE), celebra l'eccellenza manifatturiera pugliese Tonino Lacalamita

La terza edizione dell'(ARE) ha toccato la sua tappa più suggestiva illuminando l'iconicoa Trani. L'evento, promosso e organizzato dae Lacon il sostegno dellasi conferma una piattaforma internazionale capace di trasformare la creatività, l'artigianato e il design locale in visibilità globale e sviluppo economico. La serata del 7 novembre è stata dedicata alla sfilata di brand di alta sartoria, accessori e gioielleria, tra cui Fany Moda, Gruppo Stile De Virgilio, Laura Lippolis, Mariangela D'Ambrosio e Sara Sfregola, con l'organizzazione curata da 4 Seasons Eventi. L'appuntamento, itinerante tra Bari, Martina Franca, Trani e Lecce, riunisce complessivamente 35 brand ed è stato preceduto dal debutto del Creative Economy Forum (CEF), segnando un salto di qualità nell'agenda creativa pugliese.Il patron dell'evento e Presidente CNA Puglia,ha ribadito la strategia dietro la scelta di location storiche come il Monastero di Colonna: "Noi abbiamo sotto gli occhi quotidianamente questo tipo di bellezze, magari addirittura può sembrarci scontato, ma gli occhi di chi non li ha mai visti, queste sono meraviglie che non si trovano ovunque," ha spiegato Del Genio. "Impegnare questo tipo di location, di strutture, per noi vuol dire valorizzare e fare marketing del nostro territorio, valorizzando proprio le particolarità storiche, culturali che noi abbiamo."ha enfatizzato come ARE sia una "piattaforma multidimensionale, multisettoriale," che coinvolge non solo i brand di moda ma anche truccatori, parrucchieri, videomaker e fotografi: tutte maestranze messe a lavoro per l'evento. "Vogliamo offrire una piattaforma multidimensionale capace di mettere le nostre eccellenze in dialogo diretto con il mondo," ha aggiunto. "Le mani degli artigiani pugliesi trasformano le materie prime in oggetti preziosi e unici. Con il Creative Economy Forum e il premio Mandela faremo un ulteriore salto di qualità."La visione internazionale dell'evento è stata offerta dal fashion director e ambassador di ARE,, che ha saputo incorniciare il valore del Made in Puglia nel contesto del mercato del lusso: "Il lusso sta tornando all'autenticità. In Puglia questo è sempre stato il modo di essere," ha commentato Meghoma. "Il mio ruolo è portare queste storie davanti ai pubblici globali che sanno riconoscere il valore di ciò che è vero, fatto bene e fatto a mano. Il vero lusso è quando c'è la storia e lo storytelling dell'artigianale e delle loro famiglie, ed è anche un modo per distinguerli nel mercato globale." Questa prospettiva era già stata sostenuta, in una recente intervista, anche da, dirigente della Sezione Promozione del Commercio della Regione Puglia: "Il settore TAC (Tessile, Abbigliamento e Calzature) resta uno dei pilastri dell'economia regionale. Iniziative come ARE, dove autenticità e dimensione internazionale si incontrano, sono fondamentali per continuare a crescere."Responsabile Nazionale CNA Federmoda, ha evidenziato l'impatto cruciale di eventi come ARE per il sistema Italia: "Questi appuntamenti hanno un impatto importantissimo, soprattutto ribadiscono come il settore moda sia un settore radicato sui territori e rappresenta un valore economico e sociale," ha dichiarato Franceschini. "CNA esprime attraverso CNA Federmoda il valore dell'artigianato, della piccola impresa, della moda italiana, che è la vera essenza del Made in Italy. L'artigianato avrà comunque sempre il suo futuro e sarà sempre il tassello per sostenere il sistema economico del nostro Paese."La serata al Monastero di Colonna ha simboleggiato la fusione perfetta tra storia e futuro. Lnon è solo una rassegna di moda; è una dichiarazione programmatica sulla forza economica della creatività pugliese. Queste iniziative si rivelano essenziali non solo per mostrare al mondo l'eccellenza manifatturiera degli artigiani, ma anche per magnificare l'unicità dei territori che ne sono sede, trasformando le location storiche in passerelle internazionali e in motori di sviluppo. ARE è la dimostrazione che l'autenticità e il "fatto a mano" pugliese hanno una storia da raccontare e un futuro globale da conquistare.