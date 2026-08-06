Festa dei Popoli
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Trani, al via "AlterAzioni": scuola della pace, dialogo interculturale e Festa dei Popoli

Il progetto di Legambiente Trani, sostenuto da Regione Puglia e Comune, entra nel vivo

Trani - giovedì 6 agosto 2026 8.36
Entrano nel vivo le attività del progetto "AlterAzioni", promosso dal Circolo Legambiente Trani in stretta collaborazione con un'ampia ed eccellente rete di partner locali e internazionali.
L'iniziativa è sostenuta e finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso Pubblico Art. 8 L.R. 12/2005 – "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo" (Anno 2026) ed è co-finanziata dal Comune di Trani anche operativo e fattivo interprete di istanze multiculturali e di riconoscimento e tutela del valore delle differenze.
Il percorso – Avviato a fine giugno e in programma fino a fine settembre 2026 –riconosce la valenza di Trani quale riferimento per il dialogo tra culture, l'incontro multietnico e la depolarizzazione dei conflitti.
Il propedeutico campo di volontariato eco-pacifista in collaborazione con Legambiente nazionale e giovani volontari dell'università LUISS ha introdotto la cittadinanza all'evento internazionale e fulcro del programma nelle giornate del 28 e 29 agosto con la Scuola della Pace e delle Differenze.
L'interazione formativa della Scuola della Pace prevista dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso l'Hub Portanova sarà facilitata con la presenza straordinaria delle formatrici Shireen Najjar e Michal Zak, provenienti dal villaggio cooperativo di Neve Shalom – Wahat al-Salam una comunità situata nei pressi di Gerusalemme dove cittadini palestinesi ed ebrei israeliani hanno scelto, dagli anni '50, di convivere nella quotidianità e costruire insieme un "oasi di pace" .
Attraverso un seminario interattivo sulle identità, i partecipanti si impegneranno nel porre in discussione stereotipi, pregiudizi e rapporti di potere; gli incontri si terranno in lingua inglese con facilitazioni e slide anche in italiano, con prenotazione online e priorità a chi parteciperà all'intero percorso.
L'iscrizione alla Scuola per la Pace, che si terrà in lingua inglese con facilitazione in italiano, è obbligatoria al form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuCsbJRbLuu6yeZeGpmvkw5j9nIyIJSTNKRAcCr8goaDB6Ig/viewform (max 15 posti, sarà data priorità a chi potrà seguire i due giorni di formazione).


Il programma prevede inoltre due attesi, quanto rari, incontri serali aperti al pubblico presso Palazzo Beltrani:
● 28 agosto (ore 18.00) – Didattica delle differenze: momento di confronto e riflessione sulle questioni di genere e sul rapporto tra comunità, territorio e differenze, il seminario sarà tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Lanzilotti P.H.D. in "Teorie del linguaggio e scienze dei segni ", Cultrice della Materia in "Didattica delle Differenze" presso il dipartimento For.Psi. Com. UNIBA

● 29 agosto (ore 19.00) – Il Villaggio Neve Shalom – Wahat al-Salam: incontro pubblico con i rappresentanti del villaggio Shireen Najjar, Michal Zak e Robert Nathan Mark. Abitanti di comunità unica in Israele in cui ebrei e palestinesi vivono insieme per scelta, costituendo un modello concreto di democrazia, uguaglianza e reciproca legittimazione.
Il percorso proseguirà il 30 agosto con la Festa dei Popoli, una grande giornata di condivisione con laboratori interculturali, musica, danze e la tradizionale tavolata serale per lo scambio di cibo autopreparato.
Si rivolge un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni, all'Assessore ed ai Consiglieri Comunali di riferimento e alle realtà partner che rendono possibile la realizzazione di "AlterAzioni": Regione Puglia e Città di Trani, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento For.Psi.Com. e Università LUISS "Guido Carli" di Roma per il prezioso contributo scientifico e pedagogico, Neve Shalom – Wahat al-Salam (Scuola per la Pace) per la straordinaria testimonianza formativa ed etica, le associazioni e realtà territoriali partner Palazzo delle Arti Beltrani, Xiao Yan, Il Colore degli Anni, Arkadia e Wonder, la Casa Circondariale Femminile di Trani, il Garante Regionale dei Detenuti, l'associazione I Dialoghi di Trani, Casa di Avraham e l'Hub Portanova per la cooperazione logistica e di rete
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