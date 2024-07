Trani Autism Friendly porta oltre 80 ragazzi alle giostre

Con l'arrivo dell'estate non possono mancare le feste patronali e le tanto attese carovane dei luna park che vagano di città in città per far divertire bambini e ragazzi. Così, a pochi giorni dai festeggiamenti di San Nicola Pellegrino, l'amministrazione comunale di Trani ha pensato di regalare a tanti ragazzi e ragazze con varie disabilità l'ingresso nel parco divertimenti allestito sulla strada provinciale per Bisceglie, per donare due ore di divertimento e spensieratezza sulle giostre, grazie ad un'iniziativa che parla concretamente di inclusività.Tantissime le associazioni che hanno accolto l'invito del Trani Autism Friendly a passare un pomeriggio di svago tra le classiche auto da scontro e montagne russe in piena sicurezza, riservando l'area delle giostre in via esclusiva agli oltre ottanta ragazzi, accompagnati da famiglie ed educatori, che hanno affollato il parco divertimenti in via esclusiva prima dell'apertura canonica. Un evento totalmente gratuito gentilmente concesso dai giostrai, possibile grazie anche all'impegno del vicesindaco con delega alle politiche attive per la disabilità Fabrizio Ferrante, promotore del progetto Trani Autism Friendly, in collaborazione con Ermanno Bellucci, vice presidente di Anesv Puglia e Basilicata (associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti), e grazie alla collaborazione dell'assessore alle Politiche Sociali Alessandra Rondinone, e a tutti i titolari delle attrazioni che hanno contribuito a regalare un pomeriggio di divertimento sfrenato non solo ai più piccoli