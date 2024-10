Anche Giuseppe entra nella rete di inserimento lavorativo promosso dal Trani Autism Friendly

Continuano gli inserimenti lavorativi grazie alla rete creata negli anni dal Trani Autism Friendly. Questa volta ad accogliere uno dei ragazzi è una nota palestra della città che si è proposta con entusiasmo per dare l'opportunità a Giuseppe di poter lavorare presso la propria struttura. "È un'occasione che sicuramente genererà altra inclusione", commenta Fabrizio Ferrante, vicesindaco e referente istituzionale del protocollo. "Siamo convinti che altri privati daranno la propria disponibilità per agevolare l'inclusione lavorativa per persone con autismo". Ferrante prosegue: "Noi siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, riceviamo quotidianamente riscontri positivi non solo dalle famiglie ma soprattutto grazie ai sorrisi dei ragazzi".Infine, Ferrante conclude con un auspicio: "Invitiamo tutti coloro che volessero dare una opportunità a ragazzi come Giuseppe di non pensarci troppo su e di farlo. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, da soli non si va da nessuna parte. Insieme si può fare tanta strada".