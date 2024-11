Ambito territoriale Trani-Bisceglie: inclusione ragazzi under 21 con disturbi dello spettro autistico, presentato piano di co-progettazione

Lunedì 25 novembre la Sala Tamborrino del Comune di Trani ha ospitato l'incontro tra la cittadinanza e i rappresentanti dei comuni dell'ambito territoriale sociale di Trani e Bisceglie. Beneficiando delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità con una quota di riparto pari a € 73.336,61, sarà possibile sostenere i programmi del Trani Autism Friendly e Bisceglie Autism Friendly rivolti ad una platea di giovani under 21 con disturbi dello spettro autistico, per guidarli e proteggerli nella scoperta della socialità attraverso le iniziative più adatte a ciascuna età, seguendo il solco delle attività già in essere.Il Comune di Trani, promotore del progetto Trani Autism Friendly, che ha già prodotto diversi proseliti sul territorio, annuncia l'utilizzo delle risorse del fondo inclusione derivanti dalle scorse leggi finanziarie con le parole del vicesindaco Fabrizio Ferrante: "Utilizzare al meglio le risorse a disposizione ci sarà utile sia per portare avanti le attività già amate dai ragazzi come la piscina, il contatto con gli animali o gli strumenti musicali, come sempre in stretta collaborazione con la Asl, ma anche per ascoltare e promuovere nuove iniziative di famiglie, enti e organizzazioni, che ringrazio per aver partecipato".La co-progettazione, candidata dall'Ambito sul fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, realizzerà percorsi di assistenza alla socializzazione prevista per persone entro i 21 anni di età, con l'obiettivo di aggregare gli aspetti migliori proposti da tutti gli operatori per arrivare ad una progettualità unica, sotto forma di attività extra scolastiche, divisa equamente tra le due città, che saranno avviate da gennaio per concludersi a giugno."Faremo il possibile per aprire il ventaglio delle possibilità a tutti, e questa ulteriore possibilità dimostra l'impegno del comune di Trani per intercettare qualsiasi linea di finanziamento messa a disposizione dalla Regione" dichiara Alessandra Rondinone, assessore alle politiche sociali del Comune di Trani."Vogliamo fortemente ampliare la platea, e faremo il possibile per chiedere alla Regione di ampliare il numero degli utenti", così Alessandro Attolico, dirigente dell'Area Affari Generali del Comune di Trani. "Il nostro patrimonio di conoscenza nasce dalla consolidata esperienza con il Taf" dichiara, "portare avanti la storia e coerenza della progettualità unitaria e paritaria, per poter utilizzare le stesse risorse per più beneficiari".L'avvocato Elisabetta Mastrototaro, consigliere comunale del Comune di Bisceglie presente per testimoniare l'avvio dei lavori del Bisceglie Autism Friendly annuncia: "Bisceglie ha voluto con tenacia l'inserimento nel protocollo, mutuato dopo anni di esperienza di Trani e trasportarla a Bisceglie per viaggiare in modo parallelo per ascoltare idee e progettualità".