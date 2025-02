I ragazzi del Trani Autism Friendly tornano in piscina per sperimentare attività che sviluppano l’autonomia funzionale

Riparte nelle corsie delle piscine Di Palma il progetto "Neuropedagogy training lab" promosso dall'associazione Time Aut in collaborazione con Sinped (Società Italiana di Neuropedagogia) e patrocinato dal Comune di Trani attraverso il protocollo Trani Autism Friendly che porta i ragazzi con spettro del disturbo autistico e varie altre disabilità a contatto con l'acqua, un elemento prezioso per sviluppare diverse capacità psicomotorie. Oltre venti i ragazzi che si alterneranno nelle vasche, selezionati con un avviso pubblico che darà a tante nuove famiglie la possibilità di sperimentare i benefici di una nuova attività. "Trani dimostra una sensibilità non comune nei confronti di tante famiglie che possono sperimentare un percorso a favore dei propri figli - afferma Giuseppe De Palo di Sinped, Nep trainer e responsabile del progetto Nep, che prosegue la collaborazione con la città di Trani. "Il nostro obiettivo è unico e chiaro - sottolinea De Palo - permettere ai bambini il livello massimo di autonomia grazie alla pratica motoria, in questo caso l'acqua. Elemento in assoluto più performante per lo scopo poiché offre a tutti i bambini possibilità motorie difficilmente sperimentabili altrove grazie all'assenza di gravità e di carico, raggiungendo un alto grado di benessere"."Continuano le attività del Trani Autism Friendly che promuovono lo sviluppo della motricità, della socialità e dell'approccio allo sport", così Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani, annuncia l'avvio della seconda parte del progetto Neuropedagogy training lab che, in questa nuova fase, potrà accogliere tanti nuovi ragazzi e far sperimentare loro i benefici l'attività acquatica. "Siamo contenti di aver ripreso con una nuova turnazione che darà spazio anche a chi non lo ha trovato nella prima parte del progetto", e conclude: "I sorrisi dei ragazzi sono per noi il risultato più importante".