EstaTeConTe 2025: giochi, mare ed inclusione per i ragazzi autistici

EstateConTe 2025 è il programma di iniziative estive organizzato dall'associazione ConTestoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia. Tante le attività in favore dei ragazzi con spettro autistico seguiti costantemente in un rapporto di uno a uno da professionisti del settore.Tanto divertimento e sana allegria giovedì scorso, 24 luglio, al Jambo Park di Trani. "Un sano divertimento per i nostri ragazzi e un momento di relax per le famiglie", ha detto Enrica Di Pierro, educatrice dell'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo."Un divertimento finalizzato a sviluppare la loro autonomia - ha precisato l'educatrice Michela Lops -. Infatti i ragazzi sono riusciti a mettere in atto, anche in contesti diversivi, le abilità che hanno raggiunto durante la sessione di terapia invernale".Un parco divertimenti pensato per bambini e famiglie con spazi ludici interni ed esterni e dedicati alle feste. "Il Jambo park nasce con l'idea di permettere alle famiglie di far divertire i loro bambini e in particolare di aprire le porte al sociale come nel caso dell'associazione ConTeStoLab" - ha dichiarato uno dei titolari del parco Antonio Quinto.Divertimento che si è trasferito anche al lido balneare Baia Nhà di Trani dove i ragazzi hanno potuto trascorrere le giornate in spensieratezza. In acqua, seguiti dallo staff di ConTestoLab, hanno giocato, cantato all'insegna dell'inclusione sociale voluta dal titolare del lido, Gaetano Ciardi, che da alcuni anni ospita l'associazione presieduta da Raffaella Caifasso."Ogni anno, apriamo le porte alle associazioni del territorio offrendo tutti i nostri servizi" - ha riferito Gaetano Ciardi del lido Baia Nhà Trani. Soddisfatta la presidente di ConTeSto Lab. "Un appuntamento al Baia Nhà che si rinnova ogni anno - ha detto - e che offre ogni tipo di servizio utile ai nostri ragazzi: servizio bar, lettini, sedia job, parcheggio, spazi condivisi, l'accesso al mare, gazebo. Servizi che sembrano scontati, ma che per i nostri ragazzi non lo sono. Il tutto messo a disposizione con pazienza e tanta tanta calma".