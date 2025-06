Mercoledì la presentazione del bando Sport Aut Plus

Mercoledì 18 giugno alle ore 10 presso la sala Giunta del Comune di Trani sarà presentato il progetto denominato "SPORT AUT PLUS" che consentirà a soggetti dai 5 ai 35 anni con sindrome dello spettro autistico e disabilità di acquisire dimestichezza con diverse discipline ludiche e sportive.Lo scopo della misura (il cui avviso sarà presentato in conferenza) è quello di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo al fine di arricchire il patrimonio sensoriale e cognitivo rendendoli più consapevoli delle occasioni di interazione sociale.Le attività prevedono la pratica di diverse discipline sportive da realizzarsi con il supporto di associazioni, strutture ed educatori da individuare attraverso un avviso esplorativo. Le strutture e le associazioni dovranno mettere a disposizione personale formato e qualificato sulla disabilità che accompagnerà il singolo utente nel programma dell'attività sportiva. Ogni utente finale ammesso al progetto avrà la possibilità di fare sport presso le strutture individuate in un rapporto di sicurezza con accompagnatori/tutor preferibilmente di pari età.A presentare l'iniziativa ai giornalisti, ci saranno il dirigente, Alessandro Attolico, ed il vice sindaco Fabrizio Ferrante