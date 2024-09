Trani Autism Friendly, una baia per tutti: oggi e domani al lido dei Pescatori

La seconda edizione di "Tutti per uno, una baia per tutti" riparte oggi, lunedì 9 e domani, martedì 10 settembre, presso il lido la baia dei Pescatori di Trani.L'iniziativa, promossa dal Rotary Club di Trani, da Time Aut, e la Pulita Service, gode del patrocinio della Città di Trani attraverso il protocollo istituzionale del Trani Autism Friendly.Si ringrazia il lido della baia dei pescatori, Riva beach che, insieme al Rotary Club, darà un grande contributo all'iniziativa mettendo a disposizione la location per le attività dedicate ai ragazzi.I giochi in spiaggia saranno supervisionati da professionisti che offriranno un'adeguata assistenza educativa e faranno trascorrere qualche ora di divertimento e serenità ai partecipanti attraverso un programma di attività appositamente studiate per i ragazzi.Gli organizzatori sono convinti che solo attraverso attività di questo tipo si possano realizzare percorsi di inclusione, con l'augurio di poterne realizzare tante altre