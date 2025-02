ConTeStoLab: è ripartito il corso gratuito di danza terapia per autistici

È ripartito a Trani il progetto di terapia associata alla danza rivolto ai ragazzi autistici e organizzato dall'associazione ContestoLab in collaborazione con la Compagnia di danza contemporanea MENHIR di Ruvo di Puglia da anni impegnata in un progetto di indagine che punta a studiare il disagio autistico attraverso la danza.Una iniziativa voluta dalla presidente, Raffaella Caifasso, viste le numerose richieste giunte dalle famiglie dei ragazzi autistici che hanno potuto constatare la valenza del progetto.Le lezioni sono individuali per ogni partecipante e sono tenute dal direttore artistico, Giulio De Leo, e dalla danzatrice, Erika Guastamacchia, nei locali della Croce bianca nei pressi di Palazzo di Città."Sono molto contenta di questo nuovo avvio di un progetto che è la prosecuzione di una serie di incontri e di una programmazione avvenuta negli anni passati - dichiara la presidente di ConTeStoLab, Raffaella Caifasso -. Un progetto che ha ottenuto diversi riconoscimenti e che si è aggiudicato il contest di Reale Mutua classificandosi tra i 10 progetti vincitori grazie agli oltre 27mila voti giunti on line".Attualmente al corso, ancora aperto e completamente gratuito, sono iscritti 25 ragazzi. Le lezioni sono tenute da validi ed esperti professionisti nel campo della disabilità."Non si tratta di un progetto terapeutico, ma sicuramente migliora la qualità della vita di questi ragazzi - spiega Giulio De Leo -. La danza ritrova nell'incontro con i bambini la sua dimensione più preziosa che è quella del mistero, del silenzio, del tempo e dello spazio. Coordinate che non sono legate a questa società contemporanea così caotica , ma che ci consentono di stabilire un dialogo bello e gentile con loro".I ragazzi che hanno già partecipato al progetto sono felici della ripartenza del corso, mentre i nuovi iscritti si affacciano con interesse e curiosità."Durante la lezione - spiega la danzatrice Erika Guastamacchia - i bambini si lasciano andare, si sentono liberi di esprimersi e di provare nuove sensazioni. La danza li aiuta a coordinare i movimenti".Soddisfatti i genitori dei bambini che frequentano il corso."Mio figlio è molto contento di partecipare alle lezioni e viene volentieri - racconta la mamma di Massimo-. Vederlo danzare mi emoziona molto perché avverto che in quel momento si sente davvero libero"."Siamo iscritti a Contestolab da un anno e possiamo dire che è un'associazione multidisciplinare - evidenziano i genitori di Isabella che è voluta tornare nuovamente a frequentare il corso -. Con loro sta imparando a socializzare e ad integrarsi in un gruppo"È possibile ancora iscriversi al corso contattando l'associazione ConTeStoLab tramite i canali social o inviando una mail info@contestolab.org