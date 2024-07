Al via Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal parco Santa Geffa

Ha inizio oggi, sabato 27 luglio, la V edizione del Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal Parco Santa Geffa nell'ambito del progetto Crea.La prima serata vedrà esibirsi i The Cold Rats, un progetto ambizioso che vede un giovane musicista tranese, Pasquale Buongiovanni, celebrare insieme ai suoi compagni di viaggio Mike Rubini, Vincenzo Maurogiovanni, Domenico Cartago e Pippo D'Ambrosio, uno dei maggiori talenti musicali del novecento: Frank Zappa. Compositore, chitarrista, cantante e polistrumentista statunitense, Frank Zappa ha composto più di 60 album con un repertorio che tocca diversi generi musicali quali rock, blues, jazz, fusion, progressive, con riferimenti alla musica classica, alla satira e al cabaret.A 30 anni dalla sua morte, i The Cold Rats gli renderanno omaggio e lo faranno in una location che, per sua natura fuori da ogni costrizione esterna, sarebbe piaciuta anche all'anticonformista Frank Zappa.L'esibizione inizierà alle ore 21.30 e l'ingresso è su prenotazione. Info 3283057259.