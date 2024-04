Liberi di volare, il 25 aprile spettacolo di Falconeria al parco Santa Geffa

Sulle tracce degli insegnamenti del grande Federico II, che tra i primi scrisse dell'arte della falconeria, in una giornata fortemente simbolica che ci rimanda a pagine di storia assetate di Libertà, il Parco di S. Geffa dedicherà un'intera giornata all'arte della falconeria e dei grandi rapaci.La giornata, organizzata da Xiao Yan Rondine che ride che da 26 anni ha dato vita all'area rurale di S. Geffa, sarà articolata in diversi momenti, prima con visita al Parco a gli animali e all'Ipogeo di S. Geffa e dalle ore 11.00 con una visita guidata ai grandi rapaci che saranno presenti nel parco per l'occasione.Nel pomeriggio alle ore 17.00 la grande esibizione-spettacolo di Falconeria "Liberi di Volare", proposta da Angelo Bergamotti uno dei più grandi esperti di falconeria e rapaci del Sud Italia.Al tramonto per concludere la giornata, quando i colori del cielo cominceranno a tingersi di rosa per lasciare spazio lentamente all'arrivo della sera, nella magica atmosfera dell'Ipogeo di S. Geffa, prenderanno vita i suoni elettronici di Malasomma proposti da: Cavo Fest.Per info e contatti:3283057259