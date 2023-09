Avvistamenti di fantasmi in città, il video diventa virale

E' scattata lain città. Ci si può credere o no, ma gli avvistamenti e le credenze sul "" da sempre fanno parte della cultura popolare, e suscitano molta curiosità.Sui social il video di un presunto avvistamento alè presto diventato virale, rimbalzando di bacheca in bacheca e entrando tra i suggeriti di Tik Tok. Un altro video, questo girato solo in qualche chat di whatsapp, si riferirebbe invece ad un presunto avvistamento avvenuto nel, non l'unico secondo il segnalatore.In merito al, quello girato all'esterno del Cimitero di Trani, probabilmente in Via dei Finanzieri, ci potrebbe essere una spiegazione abbastanza semplice; la sagoma scura ripresa all'interno di uno degli edifici del camposanto tranese potrebbe essere una statua, presumibilmente della Madonna, di spalle, che grazie alle luci dietro di lei acquisce questo aspetto tenebroso, o per chi ci crede "paranormale".Ilinvece sarebbe stato girato nel Parco di Santa Geffa, qualche settimana fa, e riprenderebbe una, translucente e accompagnata da uno strano fluttuare del vestito, che sembra camminare nel buio, per poi sparire improvvisamente.C'è chi nei video ci vede qualcosa di paranormale, c'è che invece pensa che siano artefatti e chi ritiene che si tratti di semplici giochi di luce. Solo una cosa è certa, i due video hanno suscitato molta curiosità tra gli utenti dei social e nel primo caso questo è stato dimostrato dallaacquisita sul web in pochissime ore.