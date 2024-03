Allarme degrado al cimitero, la denuncia di Raffaella Merra

«E' allarme degrado al civico cimitero, i cittadini continuano a "urlarlo" ormai da mesi, un degrado e uno stato di abbandono dello stesso, diventato "vergognoso" per molti tranesi in visita ai loro defunti. Le tombe a terra sono ricoperte di erbacce, le lapidi invase dalla folta vegetazione, asfalto oramai deturpato in ogni singolo angolo, verde abbandonato,loculi distrutti per non parlare della pericolosità di crollo e cedimento dei due porticati.L'indignazione di chi si reca ogni giorno al cimitero ormai è quotidiana, il tutto poco dignitoso verso i propri defunti»: lo denuncia in una nota l'ex assessore all'ambiente, Raffaella Merra.«Manca la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Il cimitero sta letteralmente cadendo a pezzi con crepe da tutte le parti, dagli ossari alle tombe, incuria e varie parti ammalorate in modo più o meno grave.Se dovessi soffermarmi sull'i'illuminazione votiva che risulta un servizio erogato dal Comune che mette a disposizione, a chi ne fa domanda, un punto luce sulle lapidi dei propri defunti, ci sarebbe da capire come è perché molti loculi e gli interi porticati sono completamente spenti da anni, arrecando così un disservizio sempre e solo a discapito dei cittadini e dei loro cari.L'amministrazione Bottaro circa un anno fa' aveva annunciato la riqualificazione e il decoro dello stesso, ma dopo un anno ancora nulla è stato fatto ...sono solo parole.Il servizio cimiteriale non è il più critico in assoluto - le stroncature più decise sono state attribuite alla pulizia delle strade, alla manutenzione del verde pubblico e al degrado assoluto di parchi e della stessa Villa comunale, una delusione per tutti i tranesi».