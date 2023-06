Profanata la tomba di un bambino, vandalismo a Trani sempre più vile

La rabbia del nonno espressa in un post su facebook

Non c'è bisogno di di fare ipotesi sull'origine dell'orribile episodio, perchè nessuna giustificazione ci sarebbe per dare un senso al gesto vigliacco e crudele sulla tomba di un bambino nel cimitero di Trani.È stata proprio la mamma del piccolo -deceduto, a quanto riporta il nonno su un gruppo Facebook di cittadini, a causa di un errore medico - a trovarsi di fronte allo scempio dei tanti peluche che adornano la lapide del bambino, sporcati e poi buttati nel bidone della spazzatura.È stato un addetto alla pulizia della Cappella a rendersi conto di quanto era successo e a aiutare la signora a recuperare i pupazzi. Comprensibile la rabbia espressa dal nonno tramite i social, per uno sfregio atroce a un dolore straziante.