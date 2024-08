Operazioni di esumazione ordinaria nel cimitero comunale

A decorrere da lunedì 26 agosto 2024 il personale addetto ai servizi cimiteriali avvierà le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate da 10 anni e sepolte nel giardino (elenco consultabile presso la direzione dell'Ufficio cimiteriale).Con ordinanza sindacale, i familiari dei defunti sono invitati a produrre entro giovedì 5 settembre 2024, al Comune di Trani-Civico Cimitero la relativa richiesta di esumazione. In mancanza di richiesta da parte dei congiunti entro quella data il personale incaricato del servizio cimiteriale provvederà d'ufficio a raccogliere i resti mortali e a depositarli nell'ossario comunale. Successivamente si attiverà la procedura in danno, a carico dei congiunti, rivolta al recupero delle somme che dovranno essere versate per i servizi cimiteriali resi.Gli addetti alla custodia del Civico Cimitero sono a disposizione di quanti interessati per tutte le informazioni dettagliate in merito alle procedure ed ai costi, nei seguenti orari: dalle ore 08 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.30 di tutti i giorni escluso il sabato e giorni festivi al numero 344.2731324.In alternativa è possibile contattare l'Area Urbanistica del palazzo di Città al seguente indirizzo: alessandro.rigante@comune.trani.bt.it (0883.581200)DISPONEa) La trasmissione della presente ordinanza al personale addetto ai servizi cimiteriali, nonché la pubblicazione sull'albo pretorio on-line de Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e l'affissione dei relativi manifesti per le vie della città nonché nella bacheca del Civico Cimitero.b) Il posizionamento di avvisi direttamente sulle lapidi marmoree delle salme da esumare, a valere quale notifica a tutti gli interessati.