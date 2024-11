Presunte concessioni abusive al cimitero, Nugnes (DC): «L'avvocato di Ronchi non menziona l'autorizzazione a costruire»

A seguito della nota dell'avvocato Ernesto Pensato, difensore dell'ingegnere Nicola Ronchi, arriva la replica di Franco Nugnes, Vice Segretario regionale e segretario provinciale Bat di Democrazia Cristiana.«Facendo seguito alla nota dell'avvocato difensore dell'ingegnere Nicola Ronchi, si precisa che il sottoscritto è a tutti gli effetti vice segretario regionale nonché segretario politico provinciale della Bat nominato dalla segreteria nazionale della DC e non presunto. Nella nota di questo avvocato si nota che lo stesso non menziona l'autorizzazione a costruire ma bensì si riferisce ad una scia che chiunque cittadino che avrebbe intenzioni di costruire dei loculi interrati può liberamente presentare agli organi competenti. Pertanto si ribadisce ancora una volta di sapere:1) il numero dell'autorizzazione2) inizio e fine lavori3) chi è il responsabile del procedimento, considerato che presso il suddetto cantiere non vi è mai posta in evidenza il tabellone con cui sono riportati i relativi dati summenzionati».