Commemorazione dei defunti, oggi la cerimonia nel cimitero

Ore 10:00 – Civico Cimitero - Sacrario: Alza Bandiera, Onore ai Caduti, Deposizione Corone

Ore 11,30 – Civico Cimitero - Chiesa Matrice: Celebrazione della S.Messa officiata da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo

In occasione della commemorazione dei Caduti in Guerra e dei Defunti, si riporta il programma delle iniziative istituzionali organizzate per il 2 novembre: