2 novembre: onore ai caduti e ai difensori della Patria
Speciale

Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero

Celebrazioni del 2 novembre alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Omaggio al Sacrario e alla tomba di Alfredo Albanese, eroe tranese

Trani - domenica 2 novembre 2025 17.21
Il 2 novembre non è solo il giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti, ma è anche il momento solenne in cui la Repubblica rende onore ai suoi Caduti, a coloro che si sono sacrificati per la Patria, la libertà e la sicurezza. Non dimenticare chi è caduto significa non solo onorare la storia, ma anche rafforzare il senso civico e i valori su cui si fonda la comunità. Mantenere viva la memoria del loro sacrificio è un dovere ineludibile per le istituzioni e per l'intera cittadinanza. Oggi, domenica 2 novembre 2025, la città di Trani ha onorato questo dovere con una toccante cerimonia svoltasi presso il Civico Cimitero.

La commemorazione ha visto la partecipazione delle principali Autorità Militari e Civili della provincia, testimoniando l'unità istituzionale nel segno della memoria. Per la Regione Puglia era presente l'Assessora Debora Ciliento. L'Amministrazione Comunale di Trani era rappresentata dal Vicesindaco Fabrizio Ferrante, affiancato dal Comandante della Polizia Locale, Dott. Leonardo Cuocci. La presenza di tutte le Forze Armate e di rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma ha conferito solennità all'evento.

L'intera cerimonia si è svolta in un clima di profondo raccoglimento e compostezza. I momenti più intensi sono stati scanditi dai gesti che richiamano il massimo rispetto per il sacrificio:
  • L'Alzabandiera: Il solenne innalzamento del Tricolore ha segnato l'inizio ufficiale dell'omaggio, richiamando il senso di unità nazionale.
  • Onore ai Caduti: La Deposizione della Corona d'Alloro presso il Sacrario dei Caduti in Guerra è stato il tributo centrale, un momento di silenzio e riflessione sul prezzo della libertà.
  • L'Omaggio ad Albanese: Un momento toccante è stato riservato alla tomba del Dott. Alfredo Albanese, il tranese Medaglia d'Oro al Valor Civile, vittima del terrorismo, a cui è stata resa onore con un omaggio floreale.
La giornata ha ribadito l'importanza di non confinare la memoria in un giorno, ma di viverla come monito quotidiano a favore della pace e della legalità.
  • Cimitero di Trani
  • Comune di Trani
