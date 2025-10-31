Attualità
Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose.
Orario continuato per l'1 e 2 novembre. Previste fasce orarie spezzate (mattina e pomeriggio) per il 31 ottobre e per il 3, 4 novembre
Trani - venerdì 31 ottobre 2025 Comunicato Stampa
La società Parco del Ricordo comunica alla cittadinanza gli orari di apertura straordinaria del Cimitero di Trani, disposti in occasione dell'imminente Commemorazione dei Defunti per far fronte al previsto intenso afflusso di visitatori. Al fine di garantire a tutti la possibilità di rendere omaggio ai propri cari, è stato definito un piano di accesso esteso che prevede anche l'orario continuato per le giornate di massima affluenza.
Nel comunicare gli orari saranno, la società Parco del Ricordo invita i cittadini a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti, per consentire una gestione ordinata e serena delle visite in un momento di raccoglimento così significativo per la comunità:
Nel comunicare gli orari saranno, la società Parco del Ricordo invita i cittadini a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti, per consentire una gestione ordinata e serena delle visite in un momento di raccoglimento così significativo per la comunità:
- Venerdì 31 ottobre: Mattina: 07:00 – 12:30 , Pomeriggio: 14:30 – 17:00
- Sabato 1 novembre (Ognissanti) e Domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti): Orario Continuato: 07:00 – 17:00
- Lunedì 3 novembre e Martedì 4 novembre: Mattina: 07:00 – 12:30 , Pomeriggio: 14:30 – 17:00
- 01 novembre, Sante Messe ore 08: 00 - 10:00 - 16:00
- 02 novembre, Sante Messe ore 08: 00 - 16:00, alle ore 11:30 Solenne Celebrazione presieduta dall' Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo
- 03 novembre, Santa Messa ore 16:00 (la Celebrazione Eucaristica Capitolare, presieduta dall' Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo