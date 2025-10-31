Commemorazione dei defunti: orario Civico Cimitero
Commemorazione dei defunti: orario Civico Cimitero
Attualità

Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose.

Orario continuato per l'1 e 2 novembre. Previste fasce orarie spezzate (mattina e pomeriggio) per il 31 ottobre e per il 3, 4 novembre

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 Comunicato Stampa
La società Parco del Ricordo comunica alla cittadinanza gli orari di apertura straordinaria del Cimitero di Trani, disposti in occasione dell'imminente Commemorazione dei Defunti per far fronte al previsto intenso afflusso di visitatori. Al fine di garantire a tutti la possibilità di rendere omaggio ai propri cari, è stato definito un piano di accesso esteso che prevede anche l'orario continuato per le giornate di massima affluenza.
Nel comunicare gli orari saranno, la società Parco del Ricordo invita i cittadini a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti, per consentire una gestione ordinata e serena delle visite in un momento di raccoglimento così significativo per la comunità:
  • Venerdì 31 ottobre: Mattina: 07:00 – 12:30 , Pomeriggio: 14:30 – 17:00
  • Sabato 1 novembre (Ognissanti) e Domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti): Orario Continuato: 07:00 – 17:00
  • Lunedì 3 novembre e Martedì 4 novembre: Mattina: 07:00 – 12:30 , Pomeriggio: 14:30 – 17:00
Per ciò che riguarda le Celebrazioni Eucaristiche, il Cappellano don Francesco Nuzzolese ne comunica gli orari:
  • 01 novembre, Sante Messe ore 08: 00 - 10:00 - 16:00
  • 02 novembre, Sante Messe ore 08: 00 - 16:00, alle ore 11:30 Solenne Celebrazione presieduta dall' Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo
  • 03 novembre, Santa Messa ore 16:00 (la Celebrazione Eucaristica Capitolare, presieduta dall' Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo
Civico Cimitero Trani - Orari
Civico Cimitero Trani - Orari
  • Cimitero di Trani
Altri contenuti a tema
1 Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo" Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo" Dopo le polemiche social, l'amministratore di Parco del Ricordo, Antonio Musicco, smentisce le voci e annuncia denuncia per i furti di annaffiatoi e gli atti vandalici
7 Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione I cittadini lamentano anche altri disservizi tra cui il cancello di Via dei Finanzieri sempre chiuso
Facce di bronzo: ancora furti al cimitero per il mercato dei metalli a peso Cronaca Facce di bronzo: ancora furti al cimitero per il mercato dei metalli a peso Colpita ancora la cappella da cui fi trafugata una pesante lampada pochi mesi fa
9 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Scottanti diatribe per le questioni "aperture e costi di tumulazione" aumentati fino a 400 euro
Cimitero di Trani: concessione trentennale contestata da operatore privato Vita di città Cimitero di Trani: concessione trentennale contestata da operatore privato La Di Gifico Marmi contesta le clausole del contratto tra Comune e società “Parco del Ricordo Trani s.r.l.” per presunte violazioni della concorrenza
Affidata la gestione del cimitero comunale alla società "Parco del Ricordo Trani s.r.l." Vita di città Affidata la gestione del cimitero comunale alla società "Parco del Ricordo Trani s.r.l." Definite le condizioni per le concessioni trentennali di loculi, ossari e cappelle
Nubi di fumo denso in zona Cimitero di Trani Cronaca Nubi di fumo denso in zona Cimitero di Trani Vigili del Fuoco sul posto per domare l'incendio
Anche una statua della Madonna: aumentano le segnalazioni di furti nel Cimitero di Trani Cronaca Anche una statua della Madonna: aumentano le segnalazioni di furti nel Cimitero di Trani La sparizione della lampada in bronzo da centocinquanta chili ha riacceso la necessità di coordinamento nei controlli
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
31 ottobre 2025 Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua " a Trani
31 ottobre 2025 La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua" a Trani
Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegnamo la mobilità della Puglia "
31 ottobre 2025 Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegnamo la mobilità della Puglia"
Tutto pronto per Halloween domani in Corso Imbriani n.5: riapre "il portone da brivido "
30 ottobre 2025 Tutto pronto per Halloween domani in Corso Imbriani n.5: riapre "il portone da brivido"
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
30 ottobre 2025 Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser
30 ottobre 2025 Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
30 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura "
30 ottobre 2025 Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura"
"No alla privatizzazione della costa ": Legambiente, Libera e associazioni bocciano il Piano del Comune
30 ottobre 2025 "No alla privatizzazione della costa": Legambiente, Libera e associazioni bocciano il Piano del Comune
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.