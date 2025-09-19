Facce di bronzo: ancora furti al cimitero per il mercato dei metalli a peso

È rimasto solo un pezzetto di catena appeso dove era un bel lampadario: ancora una volta i ladri di bronzo hanno colpito nel cimitero di Trani e nella stessa cappella di famiglia, dove lo scorso aprile avevano già trafugato una piantana di circa kg 150 del valore di €2250,00 (valore del bronzo €15,00/kg). Evidentemente con grande facilità hanno portato via l'ultimo bronzo rimasto, ossia, appunto, il lampadario con catena di circa due metri e mezzo di kg 60,00 del valore di € 900,00.Sicuramente i malfattori sapevano dove rubare perché sono entrati forzando la porta in alluminio nella stessa maniera del colp precedente, senza rompere nulla e oltretutto richiudendola per non destare troppi sospetti.A seguito della denuncia in direzione dell'accaduto da parte dei proprietari della cappella, altri proprietari si sono tutti mobilitati controllando se qualcos'altro fosse stato indebitamente preso: e nello specifico mancavano porta fiori, piccole targhe, etc. nelle vicinanze della cappella.Il proprietario della cappella ha chiamato le autorità che in poco tempo hanno raggiunto il sito per constatare l'accaduto; e ha aggiunto la denuncia contro ignoti per far sì che si possa prendere provvedimenti seri, pensando di installare finalmente delle telecamere sui varchi e perimetro del cimitero, perché tutto quel peso è trasportabile solo con mezzi gommati. "Non hanno Neanche la preoccupazione di nascondersi. Evidente che agiscano in pieno giorno, confondendosi coi visitatori. Era anche questo lampadario un ornamento prezioso scelto con amore per abbellire la cappella ma l'incuria regna sovrana. Peccato davvero"