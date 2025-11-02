Attualità
Trani, 2 Novembre: tra Onore ai Caduti e Fede, il Giorno del Ricordo e della Memoria Collettiva
Doppio appuntamento al Civico Cimitero per la Commemorazione dei Defunti e dei Caduti in Guerra. Momenti istituzionali al Sacrario e la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. D’Ascenzo
Trani - domenica 2 novembre 2025
Il 2 novembre 2025 non è solo una ricorrenza liturgica, ma un giorno di profonda e sentita memoria collettiva che unisce il dovere civile dell'onore al raccoglimento spirituale. La città di Trani rende omaggio ai suoi concittadini e a quanti hanno sacrificato la vita per la Patria, con un programma di iniziative istituzionali che si svolgeranno interamente presso il Civico Cimitero. L'evento assume un valore particolare, toccando le corde della storia, del sacrificio e della fede, e sottolineando il legame indissolubile tra la comunità e le generazioni passate.
Le celebrazioni inizieranno alle ore 10:00 presso il Sacrario del Cimitero, luogo simbolo del tributo ai Caduti in Guerra. L'atto solenne si articolerà in tre momenti altamente simbolici:
- Alza Bandiera: Il gesto che riconosce e onora il vessillo nazionale.
- Onore ai Caduti: Un silenzioso ma potente omaggio a coloro che hanno dato la vita per la libertà e l'identità del Paese.
- Deposizione Corone: L'atto formale con cui le istituzioni cittadine esprimono la perenne gratitudine della comunità.
- Questo momento istituzionale rafforza il principio che il ricordo del sacrificio è la base su cui si costruisce il senso civico e la coesione sociale.