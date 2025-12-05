Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra

Questa mia riflessione nasce guardando il video che pubblico qui sotto: immagini che fanno male, in cui si vede un albero abbattuto dal maltempo proprio sopra una sepoltura. È la prova che la violenta ondata del 4 dicembre ha colpito duramente anche il verde del nostro Civico Cimitero, che è parte di Trani a tutti gli effetti. Da ex delegata a questo settore nel 2020, so quanto questo luogo sia sacro e integrante per la nostra comunità. Al gestore esterno auguro di lavorare al meglio, ma di fronte a queste immagini ricordo che la bussola deve essere sempre il rispetto: per i defunti come per i vivi. La cura delle "piccole cose" è fondamentale: dopo il nubifragio, è urgente ripristinare il decoro e la sicurezza. Laddove si posa lo sguardo, i tranesi e gli ospiti della città meritano di incrociare ordine e bellezza, anche e soprattutto nel luogo del ricordo».

La violenta ondata di maltempo che il 4 dicembre ha colpito Trani e gran parte della Puglia ha lasciato segni evidenti anche all'interno del, dove alcuni alberi sono caduti o risultano inclinati a causa delle forti raffiche di vento. A documentare la situazione è stata, già Consigliere comunale e Assessore con delega al cimitero nel 2020,delle aree danneggiate.Nel filmato si nota un albero abbattuto finito direttamente sopra una sepoltura. «», commenta Merra, sottolineando la fragilità del luogo e la necessità di un'attenzione particolare nella sua gestione. Definendo il cimitero "un luogo sacro e integrante della nostra comunità", l'ex assessora richiama l'importanza di un intervento tempestivo per ristabilire sicurezza e decoro.Un appello che Merra rivolge anche alla società esterna che gestisce la struttura, la, affinché intervenga con cura e rispetto: «La bussola deve essere sempre il rispetto: per i defunti come per i vivi. La cura delle piccole cose è fondamentale». Secondo l'ex amministratrice, dopo il nubifragio è urgente restituire al cimitero quell'ordine e quella bellezza che cittadini e visitatori meritano di ritrovare nel luogo del ricordo.