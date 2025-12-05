Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo
Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra

Il maltempo danneggia il cimitero, Merra: "Serve rispetto e cura”

Trani - venerdì 5 dicembre 2025 15.31
La violenta ondata di maltempo che il 4 dicembre ha colpito Trani e gran parte della Puglia ha lasciato segni evidenti anche all'interno del Civico Cimitero, dove alcuni alberi sono caduti o risultano inclinati a causa delle forti raffiche di vento. A documentare la situazione è stata Raffaella Merra, già Consigliere comunale e Assessore con delega al cimitero nel 2020, che ha diffuso sui social un video delle aree danneggiate.

Nel filmato si nota un albero abbattuto finito direttamente sopra una sepoltura. «Immagini che fanno male», commenta Merra, sottolineando la fragilità del luogo e la necessità di un'attenzione particolare nella sua gestione. Definendo il cimitero "un luogo sacro e integrante della nostra comunità", l'ex assessora richiama l'importanza di un intervento tempestivo per ristabilire sicurezza e decoro.
Un appello che Merra rivolge anche alla società esterna che gestisce la struttura, la Parco del Ricordo srl, affinché intervenga con cura e rispetto: «La bussola deve essere sempre il rispetto: per i defunti come per i vivi. La cura delle piccole cose è fondamentale». Secondo l'ex amministratrice, dopo il nubifragio è urgente restituire al cimitero quell'ordine e quella bellezza che cittadini e visitatori meritano di ritrovare nel luogo del ricordo.

Post integrale di Raffaella Merra
IL CIMITERO FERITO: UN DOLORE CHE RICHIEDE RISPETTO E CURA

Questa mia riflessione nasce guardando il video che pubblico qui sotto: immagini che fanno male, in cui si vede un albero abbattuto dal maltempo proprio sopra una sepoltura. È la prova che la violenta ondata del 4 dicembre ha colpito duramente anche il verde del nostro Civico Cimitero, che è parte di Trani a tutti gli effetti. Da ex delegata a questo settore nel 2020, so quanto questo luogo sia sacro e integrante per la nostra comunità. Al gestore esterno auguro di lavorare al meglio, ma di fronte a queste immagini ricordo che la bussola deve essere sempre il rispetto: per i defunti come per i vivi. La cura delle "piccole cose" è fondamentale: dopo il nubifragio, è urgente ripristinare il decoro e la sicurezza. Laddove si posa lo sguardo, i tranesi e gli ospiti della città meritano di incrociare ordine e bellezza, anche e soprattutto nel luogo del ricordo».

  • Cimitero di Trani
  • Raffaella Merra
