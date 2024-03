Trani, treno preso d’assalto alle porte della città: una pietra o un proiettile?

Ha dell'incredibile quello successo circa mezz'ora fa, alle porte della città di Trani quando, un treno proveniente da Foggia è stato colpito forse con una pietra, o addirittura, come sembrerebbe dalla foto, da un colpo di pistola. Il treno era in dirittura d'arrivo alla stazione di Trani, sulla tratta Barletta-Trani quando, all'improvviso, si è sentito un forte rumore, quasi come un'esplosione, come dichiarato da una ragazza personalmente presente all'accaduto: "Io e una mia amica eravamo sedute poco più avanti del finestrino dove è accaduto l'episodio. A un certo punto abbiamo deciso di spostarci, e direi per fortuna, perché precedentemente eravamo accanto a quel finestrino. Ad un certo punto abbiamo udito un rumore molto forte, quasi un'esplosione improvvisa. Ovviamente ci siamo spaventate molto e, una volta arrivate a Trani, scese dal treno, abbiamo visto cosa era successo; ringraziando, per fortuna, di esserci spostate e soprattutto che il finestrino non si fosse rotto completamente".Il treno in questo momento è fermo alla stazione di Trani, dove sono intervenute le forze dell'ordine per comprendere meglio la dinamica dell'episodio che, inevitabilmente, ha scosso i presenti, dal momento che il treno era parecchio affollato, con molti ragazzi che tornavano dalle università e chi dal lavoro.