Vandalizzato l'impianto pubblicitario in corso Imbriani

Era stato installato solamente pochi giorni fa ma l'impianto pubblicitario di corso Imbriani è stato quasi totalmente distrutto. Probabilmente un'azione vandalica da parte di ignoti e su cui si proverà a fare chiarezza nelle prossime ore. L'impianto era stato già oggetto di polemica da parte del consigliere Vito Branà (M5S) che aveva protocollato una nota al Comune di Trani in cui evidenziava gli enormi disagi per gli autisti dei bus e i suoi fruitori. In particolar modo scriveva: «L'impianto pubblicitario da pochi giorni installato sul C.so Imbriani all'altezza del civico 64, si trova a ridosso della fermata degli autobus della STP e delle circolari urbane e per tale ragione, visto anche l'ingombro, limita fortemente la visuale degli utenti fruitori dei mezzi di trasporto pubblico e la visuale dei conducenti degli autobus. La posizione dell'impianto potrebbe costringere i fruitori dei mezzi pubblici a sporgersi verso la carreggiata, per vedere se passa il mezzo». «Ciò, a parere dello scrivente - concludeva - dovrebbe indurre i destinatari a valutare la possibilità di revocare il permesso rilasciato, laddove non fosse stato rappresentato lo stato dei luoghi e/o sottovalutato il pericolo per la pubblica incolumità».