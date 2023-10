Auto incendiata nella notte in viale Russia, si presume un atto vandalico

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, poco prima dell'una della scorsa notte, per domare le fiamme che hanno semidistrutto una Opel Corsa parcheggiata in Viale Russia.Sul posto sono accorse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato per effettuare i necessari rilievi e accertamenti quanto alla dinamica dell'accaduto. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero su alberi e piante ma anche sulle prime decorazioni natalizie allestite nel quartiere, svegliato dal frastuono delle sirene e dall'odore acre di fumo.Quanto alle cause nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dell'atto vandalico ipotizzata dalla proprietaria del veicolo.