A danneggiare senza un perché: un'auto oggetto della violenza di un gruppo di teppisti

Le immagini del video postato sulla pagina Tranispia in realtà parlano da sole ma decidiamo di sottolinearne la gravità perché la cosa riguarda davvero tutta la comunità. Al di là dei commenti sulla stessa pagina Facebook di chi critica la persona che - allarmata dagli schiamazzi e dai rumori si è affacciata e ha ha cominciato a filmare una "operazione" durata in fondo pochi secondi, nei quali chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato assolutamente inutile, e invece ha fornito delle immagini preziose che gli inquirenti potranno esaminare -con tutto il rispetto per gli animali.La scena ricorda tristemente quella ben più grave - anche se non vanno pesati a un tanto al chilo i modi per esprimere la violenza - della automobile a Molfetta durante lo scorso Capodanno; la conclusione resta una, e che si lega a la rissa dell'altra sera in discoteca -nella quale è rimasta ferita da un proiettile vagante una ragazza - , al rogo al rifugio del senzatetto e a sempre più numerosi fenomeni che non eravamo abituati a considerare come normali a Trani fino a non molto tempo fa. Il sindaco ieri dalla sua pagina Facebook ha sottolineato la necessità di convocare un tavolo congiunto di sicurezza per questa situazione: e questa decisione ogni giorno - queste ultime immagini sono davvero preoccupanti - si fa oltremodo necessaria.