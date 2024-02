Incendiato un bidone della carta in via Amedeo: al vaglio le immagini delle videocamere

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma anche una pattuglia dei Carabinieri a seguito dell'allarme per le fiamme sprigionate da un bidone per la raccolta differenziata della carta. L'odore acre della plastica del contenitore e l'infiammabilità della carta hanno fatto sprigionare fiamme che hanno messo in allarme i residenti nel tratto di via Amedeo in cui è avvenuto l'episodio, si presume un atto vandalico. Al vaglio dei Carabinieri le immagini raccolti dalla videocamera di sorveglianza in prossimità della sede del circolo Acli di Trani. Danneggiati dalle fiamme un citofono e una cassetta della posta