Come una bestemmia: imbrattata la base della statua della Vergine nel parco di via delle Tufare

Non avremmo voluto pubblicare questa fotografia, ma è un modo di schiaffeggiare la nostra comunità per renderla consapevole di un vandalismo dilagante che porta in sé sempre di più una violenza non solo fisica ma anche morale.Questo pomeriggio il basamento della statua della Madonna nel parco di via delle Tufare è stato trovato imbrattato del solito disegno osceno , ancora più osceno proprio perché attiguo a un'immagine sacra. Blasfemia? Forse peggio: stupidità, vuoto assoluto, idiozia, balordaggine.Sulla sua pagina Facebook l'ira del vicesindaco Ferrante nel denunciare l'accaduto con la pubblicazione della fotografia fotografia è espressa in un commento severo e adirato"Immagine forte???Questo siete...siete solo dei balordiVerrà rimosso tutto entro domani, ma voi sempre bestie siete.Una domanda mi faccio: per fare" l'opera" qualche minuto se ne va.....possibile che nessuno abbia visto nulla?????...non ci credo....se non denunciate non vi lamentate, siete complici. "Qualcuno forse avrà visto , come scrive Ferrante, però è anche vero che qualcun altro ha dichiarato di aver agito di fronte a queste azioni deprecabili e di aver provato a denunciare, suggerendo una strategia:"Tante volte ho chiamato i carabinieri poiché la sera tra spinelli e impennate sui viali del parco è un rischio per i nostri figli. La pattuglia arriva dal ponte a sirene accese e tutti scappano. Non posso e non mi permetto di giudicare l'operato delle forze dell'ordine ma tre o quattro in borghese la sera, no?"