Cappelle aperte con orari diversi dal cimitero, Covelli: «Orari limitati per le visite»

«Quest'anno vivo con una passione particolare questi giorni di commemorazione dei defunti. Ma questa cosa mi fa irritare, e non credo di essere l'unico a chiedersi perché gli orari di apertura delle cappelle debbano essere diversi dagli orari dell'apertura del camposanto di Trani. Perché i famigliari dei defunti devono avere orari di visita così limitati anche in giorni come questi?». A chiederselo è Raffaele Covelli, esponente del Movimento Articolo 97 che pone all'attenzione pubblica un vecchio problema con cui spesso devo confrontarsi i fruitori abituali del Cimitero ma anche coloro che per impegni lavorativi fanno visita ai propri cari solamente in questi giorni di festività. Le cappelle, infatti, normalmente seguono orari differenti rispetto al cimitero: in settimana sono aperte solamente la domenica mattina e il lunedì pomeriggio, in occasione della settimana della commemorazione dei defunti, invece, rimangono aperte la mattina dalle 8 alle 12, per poi chiudere per pranzo e riaprire dalle 14.30 alle 17. Perché dunque non rimanere le cappelle aperte, almeno in questi giorni, con orario continuato? Normalmente c'è chi le vorrebbe aperte anche in altri giorni, non solamente la domenica mattina e lunedì pomeriggio, proprio per venire incontro alle esigenze di un maggior numero di persone. Ad oggi cambiamenti a riguardo non se ne intravedono: non resta che adeguarsi!