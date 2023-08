«Cappelle chiuse per ferie», scoppia la polemica al Cimitero di Trani

Alcuni forestieri recatisi per far visita ai propri cari sono rimasti fuori

Del resto la questione relativa alle aperture delle cappelle funerarie di Trani riservata esclusivamente a due giorni alla settimana (domenica mattina e lunedì pomeriggio, salvo la settimana della festività di Ognissanti) è oggetto di dibattito tutto l'anno da parte di coloro, cittadini tranesi, che sono vincolati a recarsi al Cimitero solamente in quelle due giornate. La soluzione sarebbe quella di aumentare le aperture settimanali, anche solo per metà giornata, magari a giorni alterni, per consentire ad una più ampia fetta di persone di potersi recare in totale serenità.

Un'assurdità, a detta di coloro che ieri pomeriggio di ieri si sono recati al Cimitero di Trani e hanno trovato le porte di alcune cappelle chiuse per ferie. Tra coloro che non hanno potuto salutare i propri cari defunti e porgere loro un fiore anche diversi forestieri che vengono in città durante il periodo estivo. «Assurdo recarsi il lunedi pomeriggio presso il Cimitero di Trani è trovare alcune cappelle...chiuse per ferie. Una offesa per i tanti forestieri (alcuni venivano dalla Lombardia) che non hanno potuto salutare i propri defunti. Anche i morti devono rispettare il riposo ferragostano?», lamenta un utente sui social.