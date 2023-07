Serigrafia, laser e dj set, il tour del Fablab a Trani si divide tra villa comunale e parco Santa Geffa

Venerdì 7 luglio pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, il FabLab sarà tra i viali della Villa Comunale, per presentare il progetto di Make Your Way alla città. Make Your Way è un progetto ideato dai circoli Arci "Cafiero" di Barletta "Cafiero" e "(H)ASTARCI" di Trani. Il FabLab sosterà a Trani per tutto il weekend: il primo workshop, sul Parkour, inizierà alle ore 19, a seguire alle ore 20 workshop di serigrafia e alle 19 alle 23 sarà possibile seguire corsi e workshop sull'utilizzo di tutte le tecnologie. Dalle 18.30 alle 23.30 selezione musicale con dj ed esposizione delle opere artistiche e arredi urbani realizzati da artisti e professionisti che hanno partecipato alla Call for artists. Sabato 8 luglio il FabLab sosterà dalle 18 alle 20 in via San Giorgio per mostrare alla città tutte le attrezzature installate al suo interno e condividere nozioni tecniche in veri e propri workshop, la serata si concluderà nel Parco Santa Geffa, cornice del Cavo Fest, con un dj set dalle 20 alle 24 ed un corso di serigrafia che avrà inizio alle ore 22.30.

Durante la giornata conclusiva del weekend tranese, i promotori del progetto Make Your Way incontreranno gli amministratori locali per donare alla Città di Trani i manufatti realizzati grazie alla Call for artist.

Durante i workshop ci sarà l'occasione di realizzare dei veri e propri arredi urbani, con materiali e produzione ecosostenibili, la cui consegna finale alla città e posa in opera avverrà nella giornata di domenica. Durante l'ultima tappa, a Ruvo di Puglia, sono stati realizzati alcune fioriere colorate che sono state accolte dal sindaco Pasquale Chieco e dalla città con soddisfazione.

Le prossime piazze interessate dal tour saranno le seguenti: Bitetto (BA), Grottaglie (TA), Stornara (FG), Brindisi (BR) e Melendugno (LE).

«L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle nuove tecnologie eliminando ogni barriera possa essere posta dinanzi alla loro creatività, sia essa economica o sociale. FabLab è un mezzo per intravedere nuove strade per il futuro», dicono i promotori del progetto Make Your Way.

Nel 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso, attraverso il bando "Fermenti", di lanciare una nuova sfida per i soggetti del terzo settore. Tale sfida è stata raccolta sul territorio dai circoli Arci "Cafiero" di Barletta "Cafiero" e "(H)ASTARCI" di Trani, che hanno unito le loro forze per scrivere un progetto capace di favorire e sostenere le idee dei giovani, promuovendo la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica e sociale.

Per scoprirne di più, visita il sito del progetto www.makeyourway.it

Un furgone rosso attrezzato con tutte le tecnologie del momento, da stampanti 3d a laser cut passando per la fresa Cnc e altro ancora, sta percorrendo centinaia di chilometri in tutta la Puglia con un sogno: incontrare oltre 4mila giovani per fornire loro conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sui loro impieghi sociali.