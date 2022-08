25 anni di avventure: oggi la grande festa di Xiao Yan nel parco di Santa Geffa

Una Sibilla, interrogata sul destino di Marozia, disse: "Vedo due città: una del topo, una della rondine. È tempo che il secolo del topo abbia termine e cominci quello della rondine – dissero i più risoluti. E di fatto già sotto il torvo e gretto predominio topesco si sentiva, tra la gente meno in vista, covare uno slancio da rondini, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda e disegnano con la lama delle ali la curva d'un orizzonte che s'allarga".Fu da questo passo de "Le città invisibili" di Italo Calvino che 25 anni fa iniziò a Trani un'avventura chiamata Xiao Yan. Tra storie, giochi di strada, sostegno per i più piccoli e tanti racconti, l'associazione ha portato in città un nuovo modo di fare animazione, ponendo al centro i bisogni di tutti i bambini, soprattutto di quelli più fragili.Così oggi,, nel parco di santa Geffa in via delle Tufare ci sarà una grande festa aperta a tutti, a chi ha percorso un tratto di vita insieme a Xiao Yan e a chi è cresciuto insieme all'associazione.Durante la serata, infatti, a partire dalle 21.30 ci saranno diverse testimonianze e racconti di chi ha vissuto questi 25 anni al servizio della comunità cittadina. A seguire tanta musica e divertimento con il gruppo musicale I Folkabbestia.È gradita conferma ai numeri: 328 305 7259 - 320 674 5968.