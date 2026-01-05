Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza

I Giovani Democratici di Trani esprimono la propria piena solidarietà e vicinanza a Domenico, il ragazzo vittima della vile aggressione avvenuta nei giorni scorsi nella nostra città. Un episodio grave, che colpisce una persona fragile e conosciuta da molti cittadini, e che non può lasciare indifferenti.Condanniamo con forza ogni forma di violenza, soprattutto quando si manifesta come prevaricazione, umiliazione e abuso verso chi è più vulnerabile. Quanto accaduto non è un fatto isolato: solo pochi giorni fa Trani è stata teatro di un preoccupante episodio di vandalismo in via Andria, segnale di un clima che non può e non deve essere normalizzato.Questi eventi pongono una questione che va oltre il singolo gesto: la mancanza di educazione al rispetto, alla convivenza civile e alla responsabilità. Una carenza che riguarda tanto la scuola quanto la strada, i luoghi di aggregazione, le famiglie e l'intera comunità educante. La violenza non nasce dal nulla, ma si alimenta nel vuoto di valori, nell'assenza di esempi positivi e nella sottovalutazione dei segnali di disagio.Riteniamo urgente aprire una riflessione seria e condivisa sul ruolo delle istituzioni, della scuola e delle associazioni nel prevenire questi fenomeni, investendo in educazione civica, inclusione, ascolto e presìdi sociali. Reprimere non basta: è necessario prevenire, educare e accompagnare i più giovani in un percorso di crescita consapevole.Trani merita di essere una città sicura, solidale e attenta ai più fragili. Come Giovani Democratici continueremo a batterci affinché episodi di questo tipo non vengano minimizzati, ma affrontati con responsabilità, coraggio e visione.