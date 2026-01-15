"Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli

Il 15 gennaio 2026, dalle 13 alle 14, presso la sala stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, verrà presentato il progetto "Orientare alla Crescita", un progetto innovativo e di estrema importanza per ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni, dedicato all'orientamento non solo formativo ma che possa guidarli verso scelte di vita più consapevoli, seguendo un principio base:«Non si educa un ragazzo a essere ciò che vogliamo, ma a diventare ciò che è destinato a essere». L'incontro sarà l'occasione per illustrare il percorso educativo, che prenderà il via in forma sperimentale tra marzo e aprile 2026, coinvolgendo 48 ragazze e ragazzi in percorsi brevi e gratuiti, basati sull'educazione esperienziale e sullo sviluppo delle competenze personali.Tra i principali obiettivi, quello di fornire stimoli adeguati ad incentivare la motivazione, delle nuove generazioni, aiutandole a sprigionare il proprio potenziale non ancora riconosciuto e per questo inespresso e farlo in un ambiente di apprendimento collaborativo, in cui insegnanti e studenti possano condividere e sviluppare una molteplicità di esperienze promuovendo così, innovazione didattica, sviluppo personale e professionale, mediante la condivisione di conoscenze ma soprattutto attraverso la collaborazione tra pari, al fine di facilitarne i rapporti e contrastando così, ogni forma di isolamento sociale.Per tali ragioni, anche l'associazione Diversamente Uguali OdV presente sul territorio di Bisceglie da oltre 20 anni, che lavora per contrastare l'isolamento e favorire l'inclusione di persone affette da patologie psichiatriche, tra cui adulti e giovani e delle famiglie di queste, supporta con convinzione il progetto della Blanchard Young Accademy promosso dal presidente di questa, Roberto Pellegrini. Moderatore dell'evento il giornalista internazionale Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-NOVATION. Alla presentazione parteciperanno inoltre, esponenti del mondo istituzionale, accademico e associativo tra cui: Elena Bonetti, deputata ed ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia; Ettore Rosato, deputato e segretario del Copasir; Alessandro Amorese, capogruppo in Commissione Cultura della Camera; Antonio Uricchio, presidente dell'ANVUR; Rita Pia Marinelli, presidente dell'associazione Diversamente Uguali ODV; Roberto Pellegrini, presidente della Blanchard Young Academy, promotrice del progetto.