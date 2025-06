Rebecca Di Bisceglie: oggi le esequie presso la Parrocchia San Magno a Trani

La Città di Trani di stringe attorno a tutta la famiglia di Rebecca Di Bisceglie, la ragazza di 29 anni che ha visto la sua giovane vita interrotta tragicamente nella serata del 17 giugno mentre si trovava in compagnia dei suoi compagni di classe. Sono in corso le esequie presso la parrocchia di San Magno a Trani.Rebecca era conosciuta in città anche per la sua attività come clown dottore, un impegno volontario con cui portava sorrisi e conforto in ospedale, soprattutto ai più piccoli. La notizia della sua morte continua a scuotere profondamente le comunità sia di Trani che di Bisceglie, dove non si sono mai interrotti i messaggi di cordoglio sui social.