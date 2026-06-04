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Scuola e Lavoro

Accoglienza interculturale, studenti e famiglie a confronto tra esperienze e testimonianze

Ad Andria l'incontro promosso da Intercultura con i licei Carlo Troya e De Sanctis

Trani - giovedì 4 giugno 2026 10.50
Giovedì 4 giugno a partire dalle ore 18.15 presso l'Auditorium del Liceo Statale "Carlo Troya" di Andria, si terrà l'evento "Accoglienza interculturale: esperienze e riflessioni", promosso dal Centro Locale Intercultura di Trani in collaborazione con il Liceo Carlo Troya di Andria e il Liceo De Sanctis di Trani.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di condividere esperienze, testimonianze e riflessioni sul valore dell'accoglienza, del dialogo tra culture e della crescita personale che deriva dall'incontro con l'altro.
Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica del Liceo Carlo Troya, prof.ssa Dora Guarino, del Dirigente scolastico del Liceo De Sanctis, prof. Nicola Valente e della Presidente del Centro Locale Intercultura Trani, Sara Minervini, interverrà il dott. Davide Porro, psicologo e insegnante steineriano con una riflessione dedicata ai temi dell'accoglienza e della relazione educativa.
Ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze dei ragazzi protagonisti dei programmi di scambio culturale e delle esperienze di ospitalità internazionale. Attraverso letture, racconti, musica, danza e momenti teatrali, studenti italiani e studenti provenienti da altri Paesi condivideranno emozioni, vissuti e percorsi di crescita che dimostrano come l'incontro tra culture possa trasformarsi in una occasione di arricchimento reciproco.
L'evento è rivolto in particolare a studenti, famiglie, docenti ed educatori. Un'occasione per conoscere più da vicino il mondo di Intercultura e per riflettere insieme sul significato dell'accogliere, dell'essere accolti e del costruire ponti tra persone, lingue e culture diverse
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