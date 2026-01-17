Attualità
Trani, possibili disagi nella raccolta rifiuti martedì 20 gennaio
Assemblea sindacale AMIU: servizi a rischio dalle ore 10.00, inclusi Centro di Raccolta e isole ecologiche.
Trani - sabato 17 gennaio 2026 Comunicato Stampa
La Rappresentanza Sindacale Unitaria di AMIU S.p.A. ha indetto un'assemblea sindacale dei lavoratori del comparto Igiene Ambientale martedì 20 gennaio nelle ultime due ore del turno di lavoro.
AMIU S.p.A. comunica che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, comprese le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta di via Finanzieri e le isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio) martedì 20 gennaio 2026 a partire dalle ore 10.00.
Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram.tl@
