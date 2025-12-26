Amiu
AMIU Trani per le festività natalizie: variazione orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta

Il 26 dicembre e il 6 gennaio l'impianto di via Finanzieri sarà attivo solo al mattino, dalle 8:00 alle 13:00

Trani - venerdì 26 dicembre 2025 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it
